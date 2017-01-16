Дело Алексея Ракитянского направлено в суд

Первый заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной фирмы ООО «УрбанСтройГрупп» Алексея Ракитянского, обвиняемого в том числе в многомиллионных хищениях при строительстве домов для переселения граждан из аварийного жилфонда.

По информации прокуратуры региона, в 2014-2015 годах ООО «УрбанСтройГрупп» в рамках трех муниципальных контрактов общей стоимостью свыше 336 миллионов рублей осуществляло строительство семи многоквартирных жилых домов в Печоре. Получив в рамках контрактов свыше 295 миллионов рублей, Ракитянский фактически потратил на строительство домов лишь 75,8 миллиона рублей. Оставшиеся 217 миллионов рублей он использовал на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств, в том числе 13 миллионов рублей легализовал путем перечисления денег на собственные банковские счета по фиктивным основаниям.

В результате не только был причинен ущерб бюджету, но и оказались нарушенными сроки реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в Печоре.

Кроме того, в 2014 году ООО «УрбанСтройГрупп» осуществляло строительство детского сада на 220 мест в селе Объячево Прилузского района Республики Коми. Ракитянский включил в акты выполненных работ фактически не проведенные и в итоге похитил из бюджета свыше миллиона рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях директор фирмы полностью признал. В счет возмещения причиненного ущерба он передал в муниципальную собственность Печоры недвижимое имущество ООО «УрбанСтройГрупп» стоимостью свыше 200 миллионов рублей. Кроме того, прокуратура Республики Коми направила в суд иск о взыскании с Ракитянского ущерба, причиненного при возведении сельского детсада.

Уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Сыктывкарский городской суд.

Светлана СОЛОВЬЕВА