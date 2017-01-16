Экс-гендиректора «Шахты «Интауголь» судят за налоговые преступления

Заместитель прокурора Инты утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Шахта «Интауголь» Дмитрия Добычина.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По информации прокуратуры республики, с января по октябрь 2014 года при наличии у ОАО «Шахта «Интауголь» денежных средств, достаточных для перечисления в бюджет налога на доход физических лиц (около 45 миллионов рублей), директор предприятия Дмитрий Добычин направлял эти средства на иные цели. Также из материалов уголовного дела следует, что в 2010-2012 годах он включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о доходах и расходах предприятия, что повлекло непоступление в бюджетную систему РФ налогов на сумму около 68,5 миллиона рублей.

Расследование возбужденного уголовного дела осуществляли сотрудники интинского следственного отдела СУ СК России по РК. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Интинский городской суд.

Светлана СОЛОВЬЕВА