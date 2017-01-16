Бизнесмен из Ухты отправится в колонию

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Стройкомплект» Алексея Куликова. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и в крупной растрате. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Ухты.

По данным республиканской прокуратуры, в сентябре 2008 года между ООО «Стройкомплект» и управлением капитального строительства Ухты был заключен контракт на строительство детского сада на 205 мест. Стоимость работ составила 132,9 миллиона рублей, исполнить контракт надлежало до декабря 2011 года. Часть работ на объекте выполнили некачественно или не выполнили совсем, однако это не помешало директору предприятия представить документы на оплату контракта. Денежные средства в размере свыше 20 миллионов рублей Алексей Куликов похитил.

В результате преступных действий бизнесмена пострадал не только бюджет. Фактически дошкольное учреждение удалось ввести в эксплуатацию лишь летом 2012 года. Вследствие допущенных при строительстве нарушений после открытия детского сада в одном из помещений с потолка обрушилась штукатурка, местами провалился пол, появилась плесень на стенах.

Суд учел мнение государственного обвинения и назначил Алексею Куликову наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд признал за прокуратурой Ухты и администрацией муниципального образования право на удовлетворение гражданского иска о возмещении Куликовым вреда, причиненного преступлением.

Ирина СМИРНОВА