Республика Коми в третий раз примет участие в проекте «Билет в будущее»

Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта, Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2018 года.



За два года в проекте по ранней профессиональной ориентации приняли участие более миллиона школьников. Они прошли онлайн-диагностику для выявления профессиональных предпочтений, погрузились в профессию и пообщались с лучшими представителями компетенций на мероприятиях различного формата, получили индивидуальные рекомендации по построению траектории обучения.

В 2018 году свой билет в будущее получили школьники из 41 региона. К проекту присоединились уже 78 субъектов России.

— Республика Коми участвует в проекте по ранней профориентации «Билет в будущее» с 2018 года, ежегодно увеличивая количество участников проекта, наставников и площадок, где проводятся профессиональные пробы. В этом году в регионе на базе 14 организаций среднего профессионального образования пройдут профессиональные пробы по 25 компетенциям, со школьниками будут работать 65 опытных наставников из числа педагогических работников колледжей, техникумов. Проект позволяет школьникам 6-11-х классов определить сферу своих личностных и профессиональных интересов, предоставляет возможность максимально погрузиться в атмосферу той или иной профессии, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными компетенциями, – подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

В июле начнет работу обновленный сайт проекта «Билета в будущее», где можно будет проверить свои знания мира профессий путем интерактивного тестирования, получить информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, познакомиться с картой профессий и пройти онлайн-курсы для детей и родителей. Профориентационные мероприятия начнутся в середине лета, причем часть из них пройдет в онлайн-формате. Сейчас в регионах формируется перечень площадок, на которых школьники смогут пройти второй этап проекта – погружение в профессию.

— Проект с каждым циклом становится все масштабнее. В прошлом году к нам присоединились 63 региона, в этом – уже 78. Более полумиллиона школьников из всех уголков России прошли тестирование на платформе проекта и более 200 тыс. получили возможность потрогать профессии руками во время практических мероприятий. Мы очень благодарны нашим постоянным партнерам за хорошую работу и уверены, что главная причина такого участия – в том, что вместе с «Билетом в будущее» ребята из разных краев и областей осознанно выбирают профессии, которые очень нужны их малой родине, — сообщила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова.

Многочисленные исследования показывают: проблема выбора профессии для современных подростков – одна из самых актуальных. Проект «Билет в будущее» учит выбирать. Именно поэтому число его участников растет. В этом году зарегистрировать свои кабинеты на платформе смогут и школьники, и их родители. Взрослым в новых экономических реалиях тоже приходится думать о смене профессиональной деятельности. Электронный ресурс проекта можно будет использовать как постоянную площадку для получения актуальной информации о разных компетенциях, определения собственных предпочтений и погружения в реальную практическую деятельность.