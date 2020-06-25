Интерес к проектам «Народной инициативы» растет

В городах Республики Коми с 25 июня по 1 июля пройдет сразу два голосования. Жители смогут проголосовать не только за принятие поправок в Конституцию страны, но и за лучшие проекты «Народной инициативы».

Голосование по проектам «Народной инициативы» даст возможность жителям самим выбрать, какие работы по благоустройству и ремонту пройдут в республики в самое ближайшее время. Финансирование работ предусмотрено за счет бюджетных средств.

Так, например, в Сыктывкаре предлагается проголосовать за несколько проектов, среди которых озеленение шести улиц, модернизация библиотеки на ул. Мира, д.30, установка модульных туалетов, обустройство детского развивающего клуба на ул. Кутузова, д.13 и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на ул. Морозова, 195.

В Воркуте среди идей, участвующих в проекте «Народная инициатива» – приобретение зимней специализированной техники для города, автотранспортной техники для школ, спортивного оборудования и инвентаря для XXII Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры». А также предлагается проголосовать за приобретение аппарата компьютерной томографии для больницы скорой медицинской помощи, ремонт Центра национальных культур по адресу пл. Мира, 1, реконструкцию освещения спортивного зала Дворца творчества детей и молодёжи по адресу ул. Ленина, 47.

В Инте жителям предлагается проголосовать за приобретение школьного автобуса для школы №9, ремонт кровли и фасада ДК «Октябрь», асфальтирование площади Ленина. А также предлагается на улице Куратова провести обустройство освещения тротуаров и сделать освещение в сквере между многоквартирными домами № 30 и № 34.

В Ухте также целый список народных инициатив – обновление экспозиции «Ухта и ухтинцы в годы Великой Отечественной войны», в Историко-краеведческом музее; устройство пешеходного моста через реку Чибью; приобретение автомобиля для обеспечения питьевой водой населения д. Изваиль и д. Гажа-Яг, а также домов с нецентрализованным водоснабжением МОГО «Ухта». Кроме того, предлагается проголосовать за приобретение оборудования для плавательного бассейна в «Спортивной школе «Юность»,

установку фонтанов «Шар» на площади перед городским Дворцом культуры на пр. Ленина.

В Усинске в перечне идей, участвующих в проекте «Народная инициатива»: реконструкция скейт–площадки на ул. Пионерская; ремонт учебной ванны городского плавательного бассейна по адресу на ул. Ленина; ремонт памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Колва; ремонт уличного освещения в с.Усть-Лыжа и д. Акись. А также предлагается проголосовать за благоустройство пешеходной дорожки между детскими садами № 8, №16, Центром развития ребенка и школой №2, и за приобретение оборудования для работы муниципального ресурсного «ДоброДом».

В Печоре жители смогут проголосовать за приобретение и установку спортивных и детских площадок во дворе домов по адресу: ул. Русанова, д.3, ул. Социалистическая, д.72, ул. Печорский пр-т, д.116, ул. Строительная, д.12, ул. Пионерская, д.33.

Большое количество объектов участвует в проекте «Народная инициатива» в Сосногорске. Здесь собрано много идей, которые жители хотят быстрее воплотить в жизнь. Среди них — устройство дорог к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям по улицам Советская, Гайдара, Суворова, а также в с. Усть-Ухта; обустройство сквера по ул. Вокзальная г. Сосногорска (в районе домов № 7,8). Также предлагается поддержать проекты ремонта переезда через ручей Потшисаель в пст. Поляна городского поселения «Сосногорск»; ремонт автомобильной дороги «Въезд в пст. Поляна»; ремонт памятника «Покорителям космоса», расположенного в Сосногорске на ул. Пионерская. Также в проекте «Народная инициатива» заявлено обустройство освещения в пст. Керки по ул. Молодежная; асфальтирование ул. Коммунальной г. Сосногорска; ремонт наружных сетей водоснабжения в д. Винла; ремонт колодцев в пст. Поляна, пст. Керки и с. Усть-Ухта.

Проекты «Народной инициативы» – победители голосования, будут реализованы в самое ближайшее время. Реализация каких проектов не терпит отлагательств и требует срочного воплощения в жизнь, решат сами жители, придя на участки для голосования с 25 июня по 1 июля.