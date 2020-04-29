Коми присоединилась к акции «100 баллов для победы»

Всероссийская акция «100 баллов для победы» в этом году проходит полностью в режиме онлайн в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Ключевая цель акции – снять эмоциональное напряжение с выпускников и их родителей, объяснить, что при правильной подготовке и уверенности в своих силах у каждого есть возможность получить высокий балл на ЕГЭ, и, конечно, с помощью слов поддержки настроить ребят на успех.

Главными героями акции традиционно становятся стобалльники. Одними из тех, кто решил подбодрить одиннадцатиклассников, стали сыктывкарские выпускники 2019 года. Сегодня они студенты престижных вузов страны: Московского государственного университета имени Ломоносова, Московского физико-технического института, Московской архитектурной школы МАРШ и других. Те, кому ЕГЭ покорился на все 100 баллов, поделились своими лайфхаками.

В 2020 году Единый государственный экзамен в республике будут сдавать более пяти тысяч выпускников. Предварительно ЕГЭ стартует 8 июня. Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации этот срок может быть скорректирован.

Игорь ПЕТРОВ

Фото obrnadzor.gov.ru

Виктория Тарасова, выпускница школы №9 Сыктывкара (сдала на 100 баллов ЕГЭ по литературе):

– На экзамене советую не переживать. Выполнять все, даже если встречается что-то впервые, все равно стараться выполнить предложенное задание, написать, как думаете вы, что бы могли сказать по нему. Так было и со мной. Мне на экзамене встретилось задание, которое меня сначала очень испугало. Это стихотворение, которое было мне незнакомо, и автора видела я впервые. Но все-таки я попыталась его еще раз перечитать, понять, ответить на поставленные вопросы. В итоге все получилось хорошо.

Василиса Воронова, выпускница гимназии имени Пушкина Сыктывкара 2019 года (сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку):

– В первую очередь я бы посоветовала выпускникам не волноваться, ведь это не так уж и страшно, кто бы что ни говорил. Читайте книги, узнавайте этот мир, и все получится. У меня был очень сильный преподаватель русского языка и литературы в гимназии. Она нас очень хорошо готовила к экзаменам, она настоящий профессионал. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь за помощью к педагогам. И все будет хорошо.

Вероника Гончаревич, выпускница республиканского Физико-математического лицея-интерната 2019 года (сдала на 100 баллов ЕГЭ по физике):

– Во время подготовки к экзаменам мне очень помогли различные лекции на YouТube. А вообще, просто советую много решать. Уже в восьмом классе я определилась с выбором профессии и вузом, поэтому в течение нескольких лет готовилась к экзаменам. Благодаря упорству и труду я поступила туда, куда так хотела. Теперь для меня открыты возможности в любом направлении. И вы так же сможете.

Глеб Вещицкий, выпускник республиканского Физико-математического лицея-интерната 2019 года (мультистобалльник – сдал на 100 баллов ЕГЭ по математике и физике):

– Первый совет и при подготовке, и при сдаче экзаменов – не мандражировать. Если волноваться, то приходят такие мысли, как: «Я ничего не успеваю, значит, я не смогу ничего решить». Нет, не нужно паниковать. Второе – необходимо постоянно решать пробные задания. Если что-то не будет получаться, то это всегда можно скорректировать. Пользуйтесь различными ресурсами: обращайтесь за помощью к курсам на YouTube, к профильным заданиям и так далее. Все это в совокупности может дать хороший результат и поможет в будущем.

Макар Морозов, выпускник республиканского Физико-математического лицея-интерната 2019 года (сдал на 100 баллов ЕГЭ по химии):

– Уделяйте особое внимание заданиям, решение которых вызывает особую сложность: не всегда осознание способов решения таких вопросов приходит быстро. Помните про простые задачи, их также решайте, какими бы легкими они ни казались. Если с задачами ЕГЭ не возникает трудностей, то подготовку можно на немного отложить. Но все же иногда стоит смотреть КИМы, чтобы не терять навыки. Если дела обстоят совсем плохо и ваши результаты, мягко говоря, неважные, то чем раньше начнется подготовка, тем лучше. Если вы что-то не знаете, то сейчас у вас достаточно времени, чтобы подготовиться как следует.