«Библионочь» собрала читателей у мониторов компьютеров

Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» в этом году проходит с 25 апреля по 9 мая. И в связи с режимом самоизоляции она поводится в онлайн-формате. Это оказалось непривычно как для читателей, так и для библиотекарей, которым пришлось осваивать новые формы работы. Присоединиться к онлайн-мероприятиям до 9 мая можно на странице портала «Культура.РФ» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и TikTok. Уже в первый день количество просмотров трансляций составило более трех миллионов. Главная тема этого года – «Память нашей Победы». К акции присоединились более трех с половиной тысяч библиотек со всей России. Активное участие в мероприятии приняли и библиотеки Коми.

В поисках книжного Грааля

Более десяти тысяч человек посетили виртуальную «Библионочь» от Национальной библиотеки Республики Коми. Акция в поддержку чтения проходила в официальной группе библиотеки «ВКонтакте». Чтобы присоединиться, не нужно было никуда идти, достаточно было следить за обновлениями на стене сообщества. В итоге акция стала четырехчасовым онлайн-марафоном, почти каждые пятнадцать минут библиотека выкладывала на стене группы новый пост. Гости могли в режиме нон-стоп участвовать в литературных викторинах и квестах, отвечать на вопросы интеллектуальных тестов.

– Большой интерес у посетителей вызвал челлендж «В поисках книжного Грааля», – рассказали «Республике» в Ленинке. – Библиотекари сняли забавные ролики о том, в каких бытовых ситуациях могут выручить книги. Читатели в свою очередь сообщали в комментариях о «сокровищах», найденных в своих домашних библиотеках.

Многие пользователи пробовали свои силы в краеведческом онлайн-квесте. Задачей было освободить из виртуального заточения бота Василия. Для этого требовалось найти «скрытые послания», спрятанные на страницах Национальной электронной библиотеки Коми.

Ярким моментом стал вечер баек в виртуальном арт-кафе, в котором удаленно «собрались» известные творческие личности – артисты, музыканты, актеры. Еще одними гостями «Библионочи» стали поэты республики, они читали свои стихи.

Завершился вечер виртуальным походом в театр. Посетители смогли увидеть запись финальной сцены оперы «Евгений Онегин» в постановке театра оперы и балета Коми.

К юбилею Победы

Сотрудники Центральной городской библиотеки Сыктывкара предложили читателям в режиме онлайн множество викторин, интеллектуальных игр и конкурсов. Основной темой «Библионочи» стала «Память нашей Победы». 25 апреля актеры, писатели, деятели культуры и спорта запустили всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. Библиотекари и читатели сыктывкарской библиотеки подхватили эстафету марафона. Открыла его библиотекарь Марина Савосько, которая зачитала отрывок из книги воспоминаний Ивана Конюхова, ветерана войны из Сыктывкара, воевавшего в 28-й Невельской дивизии. Затем самая юная участница «Библионочи» – шестилетняя Карина Данилова прочитала стихотворение «Это было в мае, на рассвете…». Свои видеоролики с песнями и стихами о войне предоставили Олег Ветошев, Андрей Нутрихин, Олег Истомин, Александр Герасименко, Александр Суворов.

Читатели библиотеки еще в марте приняли участие в акции «Русский чудо-человек», где дети и взрослые читали отрывки из поэмы Твардовского «Василий Теркин». Библиотекари смонтировали из этих записей видеоролик, премьера которого состоялась на «Библионочи». Юбилею Победы был посвящен виртуальный мемориал «Аллея памяти героев», где были представлены имена героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, земляков и тех, чья судьба так или иначе была связана с Коми землей.

Библиотекари предложили проверить знания творчества писателей и поэтов военной эпохи. Для этого нужно было собрать пазл, сопоставляя авторов с их произведениями, и назвать автора зашифрованной картины. Любители музыки приняли участие в викторине «Песни Победы». Знатоки современных российских кинофильмов, посвященных войне, отвечали на вопросы викторины «Кадры войны». Военной истории была посвящена онлайн-викторина «15 фактов о войне». Интеллектуальная игра «ПобедаQuiz» содержала пятьдесят вопросов о Великой Отечественной, об участии Коми АССР в военных событиях, о военных книгах, в том числе и коми авторов. В игре посостязались 27 человек.

Библиотека в этот вечер присоединилась к прямому эфиру «ЛитМост. Оставайтесь дома». В онлайн-встрече приняли участие известные писатели: Татьяна Устинова, Татьяна Полякова, Анна и Сергей Литвиновы, Мария Метлицкая, Маша Трауб, Вадим Панов и Ник Перумов. Писатели рассказали, как они работают в условиях карантина, и правда ли, что вынужденная изоляция способствует вдохновению.

Читатели прошли виртуальный квест «Операция «Самоизоляция». Его участники побывали во всех уголках виртуальной квартиры, выгуляли собаку, сходили в магазин, поработали на «удаленке», попутно собирая буквы, из которых в конце составили слово. Задания были разной степени сложности: в «гостиной» надо было почитать книги и узнать их по шуточным аннотациям, на «кухне» объединить страну и ее национальное блюдо, в «детской» помочь авторам найти свои книги.

Посетители страницы «ВКонтакте» Центральной городской библиотеки в этот вечер участвовали во всех викторинах и конкурсах. Свидетельством этого стали цифры: выставлено 455 лайков, оставлен 91 комментарий, 22 человека поделились материалами со своими друзьями. В течение всего мероприятия зафиксировано 1194 просмотра, география которых впечатляет. Помимо России на страницу заходили люди из Китая, США, Малайзии, Тайваня, ЮАР и других стран.

Библионочь на диване

В Юношеской библиотеке Коми темой «Библионочи на диване» стали увлечения современной молодежи. В ней участвовали пользователи интернета не только республики и России, но и Германии, США, ЮАР и Великобритании. Онлайн-площадки в группе в «ВКонтакте» и на Discord-сервере заинтересовали в эту ночь большое количество участников, набрав абсолютный рекорд по количеству посетителей, просмотров и лайков. В течение четырех часов было 25 постов, три прямых трансляции и 28 видеороликов в группе «ВКонтакте».

На открытии акции в прямом эфире министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов поприветствовал участников акции, ответил на вопросы о чтении и увлечениях, рассказав о своих любимых книгах, посоветовал прочитать молодежи произведения Джорджа Оруэлла, Эрнеста Хемингуэя, Джерома Дэвида Сэлинджера. Поделился впечатлениями о романе английского писателя Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Порекомендовал посмотреть фильмы о войне «А зори здесь тихие», «Битва за Москву». Министр посоветовал участникам акции больше читать, пожелал, чтобы поскорее закончился период самоизоляции и все читатели встретились в Юношеской библиотеке.

В прямом эфире на Discord-сервере библиотеки слушателей порадовала программа познавательных лекций-обсуждений о чайных традициях, музыке, полезных привычках и изучении иностранных языков дома. Участники прочитали вслух отрывки из произведений Нила Геймана, Сергея Лукьяненко и Петра Бормора.

– В дни самоизоляции Юношеская библиотека продолжит знакомить читателей с интересными патриотическими и литературными проектами, – заверили «Республику» в библиотеке.

Бублик для гуманоида

Как сообщили «Республике» в детской библиотеке имени Маршака, в этом году акция «Библиосумерки» стартовала утром 24 апреля в официальной группе Маршаковки «ВКонтакте» и продлилась почти до полуночи. «Библиосумерки» посвящены двум темам: космосу и Великой Победе.

Среди всех мероприятий, проведенных в режиме онлайн, в библиотеке отметили чтение главы из книги «Бублик для гуманоида» ее автором – Валентиной Дегтевой при помощи Дмитрия Сиротина. Они разыграли целый мини-спектакль. Понравилось читателям и рекомендация психолога о том, надо ли – и как надо – говорить с детьми о войне.

Здесь представили и список книг о войне для разных возрастов, а также тексты стихов для заучивания наизусть ко Дню Победы.

Ижемские сувениры

Активное участие в «Библионочи» приняли и сельские библиотеки республики. Так, вечером 25 апреля к всероссийской акции присоединились пятнадцать библиотек Ижемского района. Их сотрудники провели более двадцати онлайн-мероприятий. Открыли вечер библиотекари Ижемской модельной детской библиотеки виртуальной викториной «О войне, на которой я не был» и онлайн-обзором книг «Повести и рассказы коми писателей о Великой Отечественной войне».

Мероприятия Брыкаланской библиотеки проходили в игровой форме и были посвящены песням военных лет. Щельяюрская детская и модельная библиотеки провели мастер-класс по изготовлению георгиевской ленточки в технике канзаши. Няшабожская библиотека предложила два мастер-класса под девизом «Творим не выходя из дома»: на одном показали, как сделать открытку ко Дню Победы, на втором – технику изготовления сувенира «Цветок Победы». Библиотекарь Бакуринской библиотеки провела онлайн мастер-класс «Фронтовое письмо-треугольник», где наглядно показала, как правильно сложить такое письмо, и предложила вариант открытки ветеранам в форме треугольного письма. Библиотекарь Усть-Ижемской библиотеки провела мастер-класс «Журавли Победы». Диюрская библиотека представила два видеоролика, где Альбина Ануфриева, жительница деревни Диюр, читает фронтовые письма односельчан.

Онлайн-акция «Победа в стихах» прошла в Мошъюгской, Ижемской межпоселенчес-кой и Красноборской библиотеках. Видео-ряд «Их именами улицы назвали…», подготовленный Гамской библиотекой, познакомил с героями Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы района и Сыктывкара. В акции «Дети о войне» приняли участие Картаёльская библиотека и Сизябская библиотека со стихотворением «Что такое День Победы». На виртуальной выставке «Открытки Победного мая» Кельчиюрская библиотека представила коллекцию открыток, посвященных празднику Победы в Великой Отечественной войне. Библиотекари Ижемской межпоселенческой библиотеки предложили виртуальную книжную выставку и онлайн-тест по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», а также онлайн-презентацию книги «Детская книга войны: дневники 1941-1945».

Как сообщила «Республике» методист Ижемской межпоселенческой библиотеки Татьяна Канева, в мероприятиях участвовали не только ижемцы, но и жители Сыктывкара, Эжвы, Печоры, Визинги, Ухты, Москвы, Торжка, Волгограда и Санкт-Петербурга.

Артур АРТЕЕВ

Фото Юношеской библиотеки Республики Коми и Центральной городской библиотеки Сыктывкара