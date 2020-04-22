Компания Сберлогистика открыла региональное подразделение в 7 городах России, в том числе в Сыктывкаре

Следуя стратегии формирования собственной инфраструктуры для обеспечения высоких стандартов качества по всей России, компания Сберлогистика открыла 7 региональных подразделений в Тольятти, Тюмени, Кемерово, Томске, Сыктывкаре, Норильске и Салехарде.

В зону ответственности региональных подразделений входит полный спектр логистических операций, включая организацию доставки первой и последней мили, координацию работы курьерских служб, сети постаматов и пунктов выдачи посылок, автопарка и транспортных партнеров, складов и распределительных центров.

Всего в течение 2020 года будет создано 62 подразделения, которые дополнят структуру уже действующих 19 региональных центров в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Хабаровске и Челябинске.

«В текущих условиях услуги доступной и надежной доставки стали особенно значимыми, поэтому мы активно расширяем нашу географию, — отмечает генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев. – Мы уже представлены в 26 городах России, включая миллионники. До конца года мы будем обладать собственной инфраструктурой в 82 городах».

текст ПАО «Сбербанк» , фото из Интернета