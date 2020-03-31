В города и районы направят защитные маски

В Коми более 100 тысяч масок бесплатно распределят среди сотрудников организаций, которые работают с людьми, сообщили в пресс-службе главы Коми.

Средствами индивидуальной защиты обеспечат медиков, спасателей, специалистов Роспотребнадзора, сотрудников правоохранительных органов, работников автотранспортных предприятий, МФЦ, детских садов, социальных работников, волонтёров и других работников организаций, контактирующих с другими жителями республики.

Сегодня защитные маски начали распределять по всем городам и районам республики. Они изготовлены Сосногорской швейной фабрикой при финансовой поддержке компании «ЛУКОЙЛ».

На эти цели социальный партнёр республики направил 10 миллионов рублей в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми. Готовые изделия, соответствующие всем нормам и требованиям, будут предоставляться бесплатно.

Помимо защитных масок завтра, 1 апреля, будет начато распределение медицинских костюмов в количестве 1500 штук, также изготовленных Сосногорской швейной фабрикой.

Первая партия средств защиты была получена в пятницу, 27 марта, для распределения по Сыктывкару. Это 77 медицинских костюмов и почти 10 тысяч масок.

Напомним, на одном из заседаний оперативного штаба был затронут вопрос дефицита средств индивидуальной защиты. Глава республики Сергей Гапликов поручил правительству Коми проработать вопрос по организации производства масок на местных предприятиях.

На просьбу властей региона откликнулась Сосногорская швейная фабрика. В планах предприятия – нарастить мощности, чтобы их продукцию смогли приобрести жители всей республики.

Кроме того, изготовлением масок занимается Воркутинская швейная фабрика. С 24 марта фабрика изготавливает многоразовые маски из бязи, ситца и марли и реализует их для всех желающих воркутинцев по предзаказу.

Также по предварительному заказу или с помощью онлайн-покупки маски индивидуальной защиты можно приобрести в магазинах Сыктывкарской швейной фабрики («Текстиль Коми»).

В настоящее время правительство Коми прорабатывает вопрос о дополнительных поставках защитных масок в розничную продажу.