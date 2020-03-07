Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

Восьмое марта – это отличный повод выразить чувства признательности и уважения заботливым матерям и верным супругам, деловым партнерам и надежным друзьям. Это неповторимый праздник женственности, красоты, любви и весеннего обновления.

Многие из вас успевают не только добиваться значительных успехов в профессиональной деятельности, но и справляться с домашними хлопотами и воспитанием детей. А ведь дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир – это великая миссия. Поэтому защита материнства и детства всегда находится среди приоритетных задач органов власти.

От имени депутатов Государственного Совета Республики Коми и себя лично желаю вам любви и радости, поддержки и понимания близких, успехов в работе и учебе.

Пусть вам во всем сопутствует удача. Будьте счастливы!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми