Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!

8 Марта – прекрасный весенний праздник, который ждут и отмечают в каждой семье. Это замечательный повод сказать искренние комплименты и слова благодарности всем нашим мамам и бабушкам, женам и дочерям, друзьям и коллегам за любовь и заботу, за то, что делают мир лучше и добрее.

Милые женщины, на ваших хрупких женских плечах лежит немало забот. Вы бережно храните семейные традиции, воспитываете детей, создаете уют в доме, наравне с мужчинами добиваетесь успехов в профессиональной деятельности, при этом не теряете своей женской энергии, нежности и привлекательности. Вы достигаете успехов в различных сферах жизни, в искусстве, спорте, бизнесе, политике. Мы гордимся вами и готовы ради вас преодолевать любые трудности и решать самые сложные задачи.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, любви, мира и добра. Пусть близкие окружают заботой и вниманием, в душе всегда живет весна, а самые заветные мечты непременно воплотятся в реальность!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми