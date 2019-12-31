Видза олан, дона ертъяс! Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Этот год был непростым для всех нас, но республике удалось найти подходы к решению многих проблем. Эффективно работали предприятия, модернизировались школы и библиотеки, в больницах появилось уникальное оборудование. Особое внимание мы уделили поддержке детей и материнства – по инициативе главы региона созданы новые демографические инициативы, которые вступят в силу уже с 1 января.

Активный импульс получило движение добровольчества и проектной деятельности, граждане успешно реализовали более двух сотен проектов в рамках «Народного бюджета». Этот год прошел под эгидой наставничества – каждый старался помочь молодым коллегам сделать первые шаги в профессии. Считаю, что в дальнейшем эта работа должна носить системный характер, что позволит говорить о повышении производительности труда и появлении молодых кадров в глубинке.

Дорогие друзья, в следующем году мы встречаем юбилей Великой Победы. Поэтому нас ждет масштабная работа по реализации национальных проектов и региональных программ, в том числе и в сфере патриотического воспитания молодежи. А главной целью для нас останется повышение качества жизни граждан и создание комфортных условий для каждой семьи. Уверена, что 2020 год станет для всех нас годом созидания и согласия. Только общими усилиями мы сумеем достичь новых успехов, которые приведут к положительным изменениям в жизни каждого жителя Республики Коми.

Желаю всем прекрасного новогоднего настроения, здоровья и домашнего уюта! Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, придаст уверенность в будущем, а каждый день будет наполнен любовью и заботой о близких и родных! С праздником, дорогие друзья, с новым, 2020 годом!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми