Что вы ждете от наступающего года?

В преддверии Нового года принято подводить итоги года уходящего и строить планы на будущее, связывая с приходящим годом лучшие надежды и ожидания. Оправдались ли ваши надежды на 2019-й и что вы ждете от 2020 года?

Наталья Логина, заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктывкар»:

– Приятно осознавать, что все запланированное на 2019 год выполнено и даже перевыполнено. Впереди Новый год и праздничные выходные. Самый лучший день в новом году – это 8 января, когда после Рождества сядешь в удобном кресле и наметишь себе планы на будущий год. Так и сделаю. А пока предновогодние хлопоты, поздравления, подарки. Всех с наступающим чудесным Новым годом и Рождеством!

Александр Лютоев, заместитель главного редактора газеты «Вперед»:

– Последние два года – Собаки и Свиньи, были чрезвычайно сложными. Конечно, жизнь не стояла на месте, что-то из запланированного удалось претворить в жизнь, были радостные моменты, но в целом доминировали темные тона. От 2020 года жду стабильности. Мы уже почти тридцать лет живем в другой стране, а нас все штормит.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Микуня»:

– Поздравляю всех с Новым Здоровым Годом! Не имея привычки привязывать свою жизнь к неким временным маркерам, я абсолютно не обращаю внимания ни на какие даты. Однако приятно осознавать, что что-то получилось, а также верить в лучшее в этом моем непрерывном временном континууме. Самое главное, на что я надеюсь, – это что «мой путь длинней, чем эта тропа за спиной» («Электричество», Борис Гребенщиков).

Надежда Шкляева, индивидуальный предприниматель, Корткеросский район:

– В преддверии уходящего года всегда немного грустно – очень быстро летит время, все хорошо никогда не бывает, в природе существует баланс: что-то в 2019 году получилось, хотя этого не ожидал, что-то, наоборот, не оправдало ожиданий. Конечно, как и все, в наступающем новом году ждем исполнения надежд, выполнения поставленных задач на 100 процентов, стабильности во всем мире, процветания России, и заветное желание – искоренение коррупции. С наступающим Новым годом, счастья, исполнения желаний, крепкого здоровья.

Елена Щербина, член Общественной палаты Республики Коми:

– Для меня этот год был насыщенным. Ожидания? Если про мое основное направление общественной работы – конечно, есть достижения: выделен дополнительный миллиард на семьи с детьми, дополнительные деньги на летний отдых детей из больших семей. Форум «Многодетная Россия», взаимодействие на всех уровнях дали приятный результат. Но подводить итоги рано. Впереди много новых проектов, и, уверена, все только начинается.

Андрей Бурдаев, руководитель проектного комитета Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова:

– Республика Коми достаточно уверенно вошла в систему координат национальных проектов. В 2019 году существенно обновлена материально-техническая база. В 2020 году хотелось бы увидеть ее практическое использование. Чтобы каждый житель республики почувствовал, что деньги потрачены не зря.

Подготовила Лина ПЕРОВА