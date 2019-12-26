Полсотни камер для фиксации нарушений

В Коми за безопасностью дорожного движения следят 50 комплексов фотовидеофиксации. В 2020 году их количество планируют увеличить в три раза. Развитие в регионе системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения обсудили на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В соответствии с указом президента России в Коми с 2019 года реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ключевые задачи нацпроекта – снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и снижение показателя смертности в результате аварий на дорогах.

Одним из методов профилактики нарушений правил дорожного движения является создание системы фотовидеофиксации. В Коми за год ее работы уже наблюдается профилактический эффект: на тех участках, где установлены комплексы фотовидеофиксации, количество нарушений за несколько месяцев снизилось в разы.

Как пояснил заместитель директора казенного учреждения «Безопасный город» Александр Спиридонов, для повышения безопасности дорожного движения в Коми функционируют 30 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД (рубеж). На обслуживании в «Безопасном городе» 21 рубеж: 17 в Сыктывкаре и четыре в Ухте. Три рубежа фотовидеофиксации на автомобильной дороге общего пользования Чебоксары – Сыктывкар (Р-176 «Вятка»), построенных за счет федеральных средств и введенных в эксплуатацию в мае текущего года, обслуживаются управлением автомобильных дорог «Прикамье». Еще шесть комплексов в составе автоматических пунктов весогабаритного контроля находятся на обслуживании ГКУ РК «Дорожный контроль».

– Дальнейшее развитие системы стационарных рубежей фотовидеофиксации будет осуществляться в рамках проекта по созданию опытного участка АПК «Безопасный город» на территории Республики Коми. Мы запланировали до конца 2020 года создать еще 72 рубежа фотовидеофиксации на территории десяти городов и районов республики, – доложил заместитель руководителя ГКУ РК «Безопасный город», на которое возложена работа по развитию системы комплексов фотовидеофиксации.

Кроме того, в настоящий момент на территории республики обеспечена одновременная работа 20 передвижных комплексов: 17 комплексов работают в столице, в том числе один мобильный, два – в Объячево, один – в Ухте. В дополнение к имеющимся передвижным комплексам фотовидеофиксации до конца текущего года будут приобретены четыре современных передвижных фоторадарных комплекса, которые в 2020 году позволят эффективнее выявлять нарушения, в том числе факты непредоставления преимущества пешеходам.

Основной задачей комплексов фотовидеофиксации является профилактика нарушения правил дорожного движения. Так, на момент установки комплекса по улице Ручейной, 67 в Сыктывкаре было зафиксировано 1031 нарушение в июне, в октябре с отремонтированным дорожным покрытием зафиксировано 157 нарушений, в ноябре этот показатель снизился до 109 нарушений. По адресу Димитрова, 46 в июне зафиксировано 979 нарушений, в ноябре – 66. На улице Морозова в районе дома 115 в июне зарегистрировано 911 нарушений, в октябре – 49, в ноябре – ни одного. На Октябрьском проспекте установка комплекса фотовидеофиксации позволила снизить количество нарушений с 3575 в июне до 693 в ноябре.

Для профилактики нарушений ПДД в 2020 году планируется проработать вопрос использования в тестовом режиме приборов – активных муляжей (имитаторов) фоторадарных комплексов. При наличии положительных результатов будет запланировано приобретение достаточного количества приборов.

С применением специальных технических средств фотовидеофиксации за 11 месяцев 2019 года вынесено 116 762 постановления о привлечении к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Ирина СМИРНОВА

Фото bash.news