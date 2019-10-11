Вдоль по Тентюковской

Ближайшим пригородом Усть-Сысольска когда-то было селение Тентюково, которое уже многие десятилетия является частью Сыктывкара. О прошлом бывшего предместья напоминает лишь название улицы – Тентюковская. О том, каким было это селение в далеком прошлом, рассказал в ходе очередной экскурсии по столице Коми гражданский активист Вячеслав Слюсарев.

Несостоявшийся бульвар

Началась экскурсия с перекрестка улиц Интернациональной и Свободы. Когда-то это место отделяли от города два оврага. В конце улицы Свободы, на берегу Сысолы, находились складские помещения и пристань, откуда загружались и разгружались баржи, отвозившие хлеб в глубинку и привозившие разного рода товары для местных жителей.

В этом районе располагалось местечко Чеусов-Дор-Шор, что можно перевести как «место возле Чеусова ручья». Вероятно, рядом с этим ручьем проживало когда-то семейство Чеусовых. Лишь в 30-е годы прошлого века через него был переброшен небольшой мост и обустроены пешеходные лестничные переходы, соединившие местечко с остальной частью города.

В послевоенное время улица Свободы разрасталась за счет деревянных частных домов, многие из которых были привезены их владельцами из ближайших деревень. На месте нынешнего Свято-Стефановского кафедрального собора во времена еще не столь отдаленные находилась овощная база.

В начале 1990-х годов архитекторы запланировали превратить эту улицу в бульвар Свободы с анфиладой лестниц, начинавшихся от реки, где сохранились остовы недостроенной каменной пристани. Увы, этот замечательный проект так и не был реализован, а старые деревянные дома постепенно вытесняются современными многоэтажками.

Исчезнувшие овраги

В записке полицейского надзирателя от 8 июля 1904 года, которую зачитал экскурсантам Вячеслав Слюсарев, говорится: «Усть-Сысольск – город земледельческий, разделен на две части: плановая с правильными улицами, переулками и пригородная – со слободками Кируль, Кодзвиль, Искарь, Кулига, Котинев, Клыков-грездь, Тентюково, Титов-грездь, Ганя-грездь, Одок-грездь и Нижний конец, которые примыкают непрерывно к плановому городу…»

Овраги и ручьи, отделявшие с севера город от пригородов, сохранились лишь на старых картах. Первый овраг располагался между нынешними улицами Горького и Свободы, а протекавший по нему ручей местные жители назвали Банным, поскольку в него стекала мыльная вода из бани №1, построенной в 1929 году. Название водотока, текущего по второму оврагу, отображено на плане 1784 года. Он назывался ручьем Сухановых.

– Трудно сказать, почему он так назван, – отметил гид. – Может быть, все окрестности этого ручья принадлежали купцам Сухановым. А возможно, неподалеку стоял дом одного из них.

Именно с этого оврага начиналось Тентюково. Кроме того, овраг разделял местечко Кодзвиль, располагавшееся на месте современной улицы Интернациональной от ее пересечения с Орджоникидзе до Тентюковской, на две части – Нижний и Верхний. Верхний Кодзвиль к 1930 году растворился в городских кварталах, а вот Нижний до 1939 года сохранял свою идентичность.

Очаг культуры

На самом повороте нынешней Интернациональной в сторону улицы Тентюковской стоял, а может, и стоит до сих пор, дом, в котором жил один из первых коми поэтов, известный лингвист и финно-угровед Василий Лыткин. По словам Вячеслава Слюсарева, в этом доме проходили поэтические вечера, на которых бывал основоположник коми советской литературы Виктор Савин. Они познакомились еще в 1919 году, а спустя несколько лет встретились в столовой, и Лыткин пригласил Савина к себе домой.

Виктор Савин тогда уже был знаменитым в Усть-Сысольске поэтом, и во время его очередного визита хозяева дома предложили ему почитать свои стихи. И он, разумеется, согласился, тем самым положив начало литературным вечерам. Слушать коми поэтов приходили жители окрестных деревень. Известно, что во дворе этого дома Виктор Савин посадил два дерева – черемуху и рябину. Скорее всего, они за давностью лет не сохранились.

В 1930-1935 годах после Лыткина в этом доме жил и работал исследователь коми народного песенного творчества Павел Анисимов. Именно отсюда он отправлялся в отдаленные деревни и села на поиски фольклорного материала. Неудивительно, что в стенах этого дома звучали коми и русские напевы.

А после Великой Отечественной войны в доме поселился еще один классик коми литературы, поэт Серафим Попов.

Откуда же взялся Париж?

В районе улицы Кутузова располагается местечко Париж. Известно, что такое название оно получило потому, что в феврале 1814 года сюда из Яренска пригнали сто пленных французов и поселили в двух небольших бараках возле реки. После заключения мира с Францией им разрешили вернуться домой.

Однако Вячеслав Слюсарев изложил другую версию появления этого названия в пригороде Усть-Сысольска. Он обратил внимание на то, что первое упоминание об усть-сысольском Париже появляется лишь в 1897 году как название местности с несколькими домами и 15 жителями. То есть спустя 80 лет после отъезда иностранцев.

Известно, что в Усть-Сысольске жило немало ссыльных социалистов и социал-демократов, для которых Париж ассоциировался с Великой французской революцией и Парижской коммуной. Вполне возможно, что именно они, общаясь с местной беднотой и проводя среди них агитацию, назвали местечко в честь французской столицы.

В марте 1909 года некий Василий Попов составил «план местности за ручьем Чеусов-Шор, известной под названием Париж, с разделением на отдельные правильные участки, предназначенные под застройку». То есть исторически Париж не был поселением или городским кварталом, а всего лишь оврагом между современными улицами Кутузова и Свободы с домами, где жило всего полтора десятка человек.

Изкар – не крепость

Селение Тентюково вобрало в себя целый ряд деревень, располагавшихся вдоль Яренского тракта, соединявшего посуху Усть-Сысольск с остальным миром. Ближе всех к городу находилась Кулига.

Населенных пунктов с таким названием сохранилось немало на российском Севере, в том числе и в Коми республике. Само слово «кулига» означает «раскорчеванное место или поляна, расчищенная для земледелия». Можно предположить, что когда-то на ручье Сухановых была сделана запруда, расчищен небольшой участок земли, на которой посеяли рожь или какую-то другую культуру. А рядом в своих домах жили крестьяне. По переписи населения 1926 года в Кулиге насчитывалось 22 двора и 108 жителей. Но уже с 1939 года эту деревню никак не выделяли.

Зачастую Кулигу объединяли с рядом стоявшей деревушкой Изкар. В 20-е годы прошлого века в них числились 107 дворов и 431 житель.

Центр Изкара находился на пересечении нынешних улиц Крупской и Тентюковской. Это название можно перевести с коми как «каменный город» или «крепость» («из» – камень, каменный, «кар» – город), что дает повод считать, будто Изкар – некое древнее поселение на территории нынешнего Сыктывкара. На самом же деле такое наименование закрепилось за деревней лишь в XVIII веке.

А в первый раз это местечко упоминается в Яренской сотной писцовой книге 1586 года наряду с погостом на Сысоле (будущим Усть-Сысольском – Сыктывкаром) как починок Каменный. В нем находился один жилой двор и два пустых двора. В переписной книге 1646 года деревню называют Каменной и Федотовской по имени Федотки Филиппова сына. При этом отмечается, что деревня пустовала. Вероятно, Федотка был ее последним жителем.

Но в переписной книге 1678 года уже упоминаются три жилых и один пустой двор, а среди его обитателей называются Сухановы. В деревне Каменной Леонтий Суханов владел землей умершего крестьянина Чиромова. Его сын Бажен унаследовал и расширил дело отца. И хотя сам Бажен числился еще черносошным, то есть государственным крестьянином, его сыновья были записаны в яренские купцы. Часть их потомков переселилась в Яренск, а те, кто остался, добились для погоста на Сысоле статуса города.

Однако Изкар не вошел в городскую черту. В 1926 году он значился деревней в Кодзвильской волости, в одном километре от волостного центра. В 1930 году это уже деревня в составе Тентюковского сельсовета, все селения которого в последующие годы слились в село Тентюково.

Ныне «Кулига» сохранилась как название одноименного магазина, а «Изкар» стал одной из автобусных остановок.

Деревенька в честь бабушки

Тентюковские деревни отделялись друг от друга оврагами и ручьями. Про некоторые из них, такие как Галик-грезд, никаких сведений, кроме названия, не сохранилось. Само слово «грезд» в переводе с коми означает «деревенька», «небольшая группа домов».

Одной из таких деревенек был в Тентюково Котинев-грезд, который, вероятно, начался с починка Боровинка, упомянутого в той самой Яренской сотной писцовой книге 1586 года. А название грезду дала фамилия живших здесь Котиневых, или Котюневых. В этой же деревне жили и Клыковы, поэтому ее часть стали называть Клыков-грезд.

Имя всему селению дал Тентюков-грезд. Неподалеку от него, на месте нынешнего перекрестка улиц Тентюковской и Петрозаводской, располагалась слободка Нижний конец. С этими поселениями связана одна история, которую пересказал Вячеслав Слюсарев. Когда весь Нижний конец наряду с другими деревнями стали называть Тентюково, жители Тентюков-грезда обиделись и сами себя переименовали в Убор-грезд. Ходила легенда, что такое название выбрали в честь бабушки, которая любила убирать свой проулок.

Самое усть-сысольское место

Будущий Усть-Сысольск поначалу находился не в устье Сысолы, а чуть выше по течению. На месте же впадения Сысолы в Вычегду располагалась деревня Темниковская. В 1678 году в ней был всего один двор, принадлежавший Дорофею Самойловичу Фролову, и один пустующий двор. Его обитатели переселились в Соль Камскую. Вероятно, имеется в виду нынешний город Соликамск в Пермском крае.

Лишь в 1719 году Темниковская вошла в состав погоста Усть-Сысола.

– Если в Сыктывкаре и искать самое усть-сысольское место – то оно там, на месте Темниковской, – заявил Вячеслав Слюсарев. – Будь моя воля, я бы там поставил памятный знак или даже разбил бы сквер или парк. Увы, сейчас эта местность бездумно застраивается.

Подобно Риму и Москве

По словам Вячеслава Слюсарева, жители Тентюково гордились тем, что их селение стоит на семи холмах, при этом у каждого было свое название – холм Богородицы, Матрос-гора и так далее.

По легенде, на семи холмах стояли Рим, Константинополь, а затем Москва, которую во времена Ивана III называли «третьим Римом».

Тентюковцы, разумеется, на столь высокий статус не претендовали. Занимались они главным образом земледелием, животноводством, а также охотой и рыболовством. Дополнительный доход приносили заготовка и продажа дров. Однако среди местных жителей было немало гончаров и плотников. В конце ХIХ века во всем Тентюково насчитывалось семь дегтекурных и пять кожевенных фабрик, правда, небольших по размеру. В начале XX века здесь располагались четыре торговые лавки.

Сама местность была не только холмистой, но и местами болотистой, что создавало некоторые проблемы при межевании. Поэтому участки земли в такого рода местах отделяли друг от друга «межевыми курганами в два аршина насыпанными каменьями». Там, где не было болот, границы небольших участков отмечали межевыми столбами. А если участок был большой, то копали специальные ямы, в которых с трех углов клали три камня. Таким же образом отмечали и городскую границу («меру градскую»).

– Когда читаешь межевые книги Усть-Сысольского уезда, удивляешься именам простых крестьян, о которых ни при каких обстоятельствах более и не вспомнить, – отметил общественник. – Буквально читаем: «Участок земли крестьянина Забоева». А рядом обязательно «участок Суханова». В соседней деревне «участок крестьян Комлиных», а рядом снова «участок Суханова». И если крестьяне всегда разные, то Суханов один – Афанасий Елисеевич.

Самоуправление в пригородах

В Тентюково и других пригородах проживало больше людей, чем в собственно Усть-Сысольске. Для их лучшего управления каждый пригород делили на десяты по количеству крестьянских дворов (хотя их могло быть и больше десяти). Во главе каждой десяты стоял выбранный из крестьян десятский. Он должен был быть достаточно зажиточным и не подозрительным. В некоторых случаях на эту должность выбирали и кого-нибудь из отставных нижних чинов.

Десятские выполняли полицейские и разного рода общественные функции: наблюдали за сохранением благочиния, общего спокойствия, безопасности и порядка. Они являлись исполнителями как распоряжений земского суда, так и приказаний исправника и станового пристава.

В Тентюково таких десят было пять.

В позапрошлом столетии в селении появились и образовательные учреждения. В сентябре 1882 года в слободке Нижний конец открылось приходское училище, в котором в 1914 году учились 22 мальчика и 20 девочек.

А 9 декабря 1887 года там же на земские деньги была создана образцовая двухклассная церковно-приходская школа. Она находилась в ведении Стефано-Прокопьевского православного братства – религиозно-благотворительной организации, действовавшей в Великом Устюге и Усть-Сысольске. В 1903 году из-за отсутствия средств школу пришлось закрыть.

Закат Тентюково

В 1930 году началась коллективизация, и в Тентюково создали первый колхоз «Ыджыд вын», что можно перевести как «большая сила» или «мощь». К октябрю 1934 года на территории Тентюковского сельсовета большевистская власть сумела коллективизировать 190 крестьянских хозяйств, и появилось еще несколько колхозов: имени Карла Маркса, имени Сталина и другие. К 1956 году остался лишь колхоз имени Сталина, на основе которого позже был создан совхоз «Пригородный».

– Нет точной даты рождения села Тентюково, как и нет точных сведений о его основателях, но есть дата его смерти –

3 января 1959 года, когда сельсовет упразднили и все селение административно подчинили городу, – заметил Вячеслав Слюсарев. – Какое-то время Тентюково продолжало оставаться сельской окраиной Сыктывкара, но в шестидесятых годах его перестали фиксировать как отдельный населенный пункт.

В 1970-е годы в северной части бывшего Тентюково начал строиться микрорайон Орбита с первыми девятиэтажными панельными домами. Сейчас здесь проживает четверть населения Сыктывкара. В 1973 году планировалось рядом с этим микрорайоном создать учебный городок, в котором бы жили и учились студенты Сыктывкарского университета. Этому плану не суждено было сбыться. Построили только химико-биологический факультет СГУ.

Сама улица Тентюковская долгое время оставалась деревянной, каким было и само село. Только в нынешнем веке на месте старых домов возникли безвкусные каменные особняки. И лишь несколько обветшавших построек напоминают о деревенском прошлом этого бывшего предместья.

Игорь БОБРАКОВ

Фото автора и из открытых интернет-источников