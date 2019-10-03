Игорь Гурьев: «Развитие Воркуты в первую очередь связано с угледобычей»

Как уже сообщала «Республика», по поручению главы Коми Сергея Гапликова на портале «Активный регион» создана онлайн-приемная, где каждый желающий может оставить предложения по программе развития северных моногородов. Предложения принимаются до 15 октября, а до 31 декабря план по развитию Воркуты и Инты должен быть разработан и утвержден правительством РФ совместно с правительством Коми.

Напомним, в августе этого года Сергей Гапликов участвовал в совещании Владимира Путина с руководителями угледобывающих регионов. Глава Коми доложил президенту о ситуации в Воркуте и Инте. Он предложил оказать региону дополнительную поддержку. Глава государства одобрил предложение Сергея Гапликова и дал ряд поручений. Согласно документу, в плане по развитию Воркуты и Инты необходимо обратить особое внимание на поддержку занятости местного населения, определить перспективы развития угледобычи в регионе, а также проработать финансовое обеспечение вопроса.

Сейчас к обсуждению проекта по развитию городов привлечены руководители профильных министерств республики, администраций Воркуты и Инты, представители Коми научного центра УрО РАН, предприниматели. Задействован и портал «Активный регион». Изучением поступивших на этот ресурс предложений займется Проектный офис Республики Коми по развитию Воркуты и Инты, который возглавил министр инвестиций, промышленности и транспорта РК Александр Ремига.

В свою очередь «Республика» обратилась к известным воркутинцам с просьбой высказать свои предложения: что, по их мнению, может способствовать развитию заполярного и приполярного моногородов. Одним из первых комментарий изданию дал мэр Воркуты Игорь Гурьев.

По мнению градоначальника, основа развития Заполярья – угледобыча:

– Наш город шахтерский, и прежде всего его развитие связано с угледобывающей отраслью. Благодаря этой отрасли появилась Воркута, и благодаря ей город будет оставаться востребованным промышленным центром. Нужно осваивать угольные месторождения «Усинск-1», «Усинск-3». Если будет развиваться промышленность – будут рабочие места, дополнительные поступления в бюджет города и региона.

Тесно взаимосвязана с этим логистическая составляющая, и она также требует федеральной поддержки. Это и реконструкция воркутинского аэропорта, и рассматриваемая возможность включения в федеральную программу строительства железнодорожной ветки Марьян-Мар – Воркута, продолжает градоначальник.

Потенциальных инвесторов в заполярный город может привлечь субсидирование и льготное налогообложение. Включение Воркуты в список ТОСЭР – территорий опережающего социально-экономического развития – предоставляет такие возможности: предпринимателей, готовых войти со своими проектами и инвестициями, на несколько лет освобождают от налогов, процент налоговых и неналоговых платежей минимален.

Очень важным Игорь Гурьев считает увеличение финансирования по программе переселения: государственных жилищных сертификатов на переселение первой и второй очереди – инвалидов и пенсионеров – должно выделяться больше. Сейчас в общей очереди на переселение порядка 14 тысяч воркутинцев, из них пенсионеров и инвалидов около 8 тысяч человек. Предоставляется ежегодно 230 сертификатов, а требуется не менее двух тысяч.

В сфере коммунального хозяйства мэр считает правильной и целесообразной проведение политики уплотнения и оптимизации – из умирающих поселков людей переселяют в другие части города. Тем самым муниципалитет избавляется от ненужных и необоснованных расходов.

– Сейчас расселяем поселок Цементнозаводский. Это позволит уменьшить протяженность тепловых и водоканальных сетей, сократить расходы на их обслуживание, уменьшить число аварий на сетях. Большую экономию даст перевод ЦВК на газ.

На вопрос, каким должно быть оптимальное число жителей, чтобы заполярный город успешно развивался, Игорь Гурьев ответил:

– Инфраструктура города была рассчитана на 250-300 тысяч населения, а максимум в Воркуте проживало 230 тысяч человек. Сегодня проживает около 60 тысяч. Чтобы вернуться к былым цифрам, должна развиваться промышленность, должны открываться новые рабочие места, а это зависит от финансовой составляющей.

– Все, что связано с развитием Воркуты, – это и будет развитием Арктической зоны, – заключил градоначальник Воркуты.

Галина ВЛАДИС

Фото vorkuta-online.ru