Охотников простимулируют

Автор: Редактор 03.10.2019

По итогам заседания правительства республики глава Коми дал поручение министру финансов Галине Рубцовой и министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Роману Полшведкину разработать предложения по стимулированию отстрела опасных диких животных, в том числе путем выдачи бесплатных лицензий, выплаты премии за убитых хищников.

Тема на заседании была поднята из-за того, что практически каждый день из разных городов и районов Коми поступают сообщения о том, что волки или медведи были замечены неподалеку от человеческого жилья, нередко их жертвами становятся домашние животные – собаки, овцы, коровы. А летом случилось ужасное ЧП: в Удорском районе волк загрыз ребенка. По мнению Сергея Гапликова, если голодные медведи не уйдут в спячку, а будут продолжать бродить в поисках пропитания по поселкам, окраинам городов, то последствия могут быть катастрофическими.

– Учитывая, что у нас неурожайный год в лесу, очень большое количество зверей выходит в населенные пункты. Сейчас мы с вами продаем лицензии на волков и медведей. Я предлагаю в таких условиях переходить на другой метод регулирования: платить за определенное количество особей волков и медведей. Проводили соответствующий анализ, у нас не так много медвежатников и тех, кто охотится на волков, – отметил Сергей Гапликов, пояснив, что медведей в Коми сейчас примерно 4 тысячи, их число можно сократить на 400 особей. – На сегодня лицензия условно стоит 10 тысяч, давайте сделаем ее бесплатной и еще доплатим 15 тысяч за одного медведя, а за волка 20 тысяч, потому что его гораздо сложнее отстрелить. И тогда люди пойдут в лес. Не будет угрозы, а будет нормальная, цивилизованная работа. Нужно на это порядка пяти миллионов рублей из резервного фонда выделить.

Анна ПОТЕХИНА

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