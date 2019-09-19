В школах и ссузах грядет социально-психологическое тестирование

20 сентября в школах и техникумах стартует ежегодное социально-психологическое тестирование, участниками которого являются учащиеся общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 13 лет.

Министерство образования Коми призвало родителей и учащихся ответственно отнестись к этой процедуре. В этом учебном году тестирование пройдет с использованием единой для всех российских субъектов методики.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, тестирование является одним из ключевых механизмов проведения профилактической работы и направлено на формирование у детей ответственного отношения к своему здоровью. Сейчас идет информационно-разъяснительная работа с обучающимися и их родителями, сбор письменных согласий, составление календарных планов проведения тестирования.

Работу по организации тестирования откроет республиканский обучающий семинар, на котором заинтересованные специалисты пройдут обучение новым подходам к процедуре социально-психологического тестирования, алгоритму его проведения. Региональным организатором проведения тестирования выступает Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com