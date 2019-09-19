Новые сервисы Почты России

Во всем мире осенний период считается одним из самых продуктивных в году. Люди отдохнули и готовы включиться в работу со свежими силами, есть время довести до результата незавершенные проекты и запланировать новые. В связи с этим многие начинают более активно пользоваться услугами почтовой связи. Всем тем, кто ценит свое время, Почта России напомнила о новых сервисах, которые помогут ускорить получение почтовых услуг.

Ежемесячно почтовые отделения Республики Коми посещают сотни тысяч человек. Для повышения качества клиентского сервиса Почта России постоянно совершенствует форматы работы, инвестирует средства в цифровизацию продуктов, внедряет новые технологии.

В числе нововведений, которые появились на почте совсем недавно, но уже активно используются жителями республики, – простая электронная подпись, отправка предзаполненных и предоплаченных посылок, онлайн-абонирование ячеек. Эти сервисы в разы сокращают время обслуживания на почте и значительно экономят время клиентов.

Простая электронная подпись (ПЭП)

Сервис внедрен во всех почтовых отделениях региона. На сегодня простая электронная подпись есть уже у более чем 187 тысяч жителей республики. С ее помощью выдается более 78 процентов отправлений. ПЭП позволяет отказаться от заполнения извещений и предъявления паспорта и в пять раз сокращает время обслуживания в отделениях.

Предзаполненные посылки

Благодаря данному сервису клиенты могут подготовить посылку к отправке у себя дома. Для этого необходимо зайти на сайт Почты России, заполнить бланк, вписав в него данные отправителя и получателя, и распечатать его. Оператору связи останется только взвесить отправление и произвести расчет. Сейчас более 25 процентов посылок отправляются в отделениях почтовой связи республики по новой технологии.

Предоплаченные посылки

«Предоплаченные посылки» клиенты оформляют и оплачивают онлайн на официальном сайте Почты России. Далее в течение 72 часов отправление необходимо принести в отделение почтовой связи. Посылки, оформленные таким образом, можно сдать сразу оператору связи, независимо от количества клиентов в зале. После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиентов поступает письмо с уведомлением о приеме и чеком. На сегодняшний день жители Коми сдают около 70 предоплаченных отправлений каждую неделю.

Онлайн-абонирование почтовых ячеек

С внедрением онлайн-сервиса у клиентов Почты России появилась возможность, не выходя из дома или офиса, на сайте Почты России ( https://abox.pochta.ru ) ознакомиться с договором оферты и тарифами на услугу, выбрать удобное почтовое отделение и увидеть, есть ли в нем свободные ячейки. А после оформить бронь. Затем в личном кабинете осуществить оплату или распечатать бланк платежного поручения. В почтовом отделении останется только подписать заявление и получить ключ от ячейки. В Коми услуга по абонированию ячеек предоставляется в 70 почтовых отделениях. В настоящее время ячейки абонементных почтовых шкафов используют около 400 клиентов (физические и юридические лица).

Подробнее об этих и других цифровых сервисах, которые внедряются Почтой России для повышения качества и скорости обслуживания клиентов, можно узнать на сайте https://www.pochta.ru.