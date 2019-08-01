Усть-Сысольск – Сыктывкар на старых картах

Куда подевались Коми грезд, пожня Гусли-дор, поле Петух-шор-дор и поляна Картасай-му

За последние 239 лет, прошедшие со дня рождения Усть-Сысольска, нынешняя столица Коми изменилась до неузнаваемости. Из крохотного погоста на Сысоле она превратилась в большой современный город, а как происходило это преображение, хорошо видно на картах, сделанных в разное время. Их продемонстрировал во время очередной экскурсии гражданский активист Вячеслав Слюсарев.

Погост, окруженный починками

Экскурсия стартовала со скверика возле Кировского парка, где расположен арт-объект, посвященный истории Усть-Сысольска – Сыктывкара. Частью этой композиции является первый градостроительный план города, утвержденный императрицей Екатериной II. Однако Вячеславу Слюсареву удалось отыскать и более древнюю карту, на которой хорошо видны реки Сысола и Вычегда и небольшим пятном обозначено поселение, только-только ставшее уездным городом.

Впервые будущая региональная столица упоминается в Яренской сотной писцовой книге в 1586 году как погост Усть-Сысола. В то время все его население составляло 48 человек, проживавших в девяти дворах, из которых три принадлежали священникам. Располагались дворы возле деревянной Георгиевской церкви на высоком берегу реки. Позже благодаря купцам Сухановым на месте обветшавшего храма возник каменный Троицкий собор. Прямо от его ворот начинался Яренский тракт, сухопутно связывавший захолустное поселение со всем остальным миром. Он шел по нынешним улицам Орджоникидзе, Интернациональной, Тентюковской и далее до города Яренска.

Сам погост был окружен починками – совсем крохотными поселениями, зачастую состоявшими из одного двора. Починки разрастались, превращались в деревеньки, которые также росли, соединяясь с соседними поселениями. Местные жители называли такие поселения грездами. Архивы сохранили названия починков: Каменный, Емовский, Ереминский, Ивановский, Федоровский, Каменистый, Ивана Вежова, вдовы Ориньицы, Боровинка, Ильинский, Гудниково, деревня Петровская с починком Фроловским, слобода Шульгина.

На карте Сыктывкара этих топонимов нет. Между тем все они входили в нынешнюю черту города. Например, починок Каменный располагался на месте улиц Крупской и Тентюковской, а Каменистый – на перекрестке Красных Партизан и Интернациональной. Позже он получил название Кодзвиль.

Большинство старинных документов, по словам Вячеслава Слюсарева, не сохранилось, многие сгорели в 1812 году во время пожара «присутственного места», где располагались городская и уездная администрации. Но имеющиеся источники содержат, например, такие топонимы, как Соборный спуск, островок Артем-видзь-ди, пожня Гусли-дор, поле Петух-шор-дор, полянка Басана-ер, поля Чурловщина-лемпу-дин и Чурловщина-вой-выв, полянка Пан-шор-дор.

– К сожалению, мы не можем сказать, где большинство из них находилось, поскольку не сохранилось привязки этой топонимики к конкретному месту, – признался общественник. – Но вот буквально на днях я узнал, где находился Пан-шор-дор. Это местечко располагалось на нынешнем Сысольском шоссе, неподалеку от автовокзала. А название оно получило от ручья Пан-шор. Кроме того, согласно документам, современная гостиница «Югöр» находится на месте поляны Картасай-му. Купцы Сухановы когда-то испросили разрешение Городской думы поставить там дом. А поле Вылыс-тыла – современная улица Чернова.

Первое упоминание о Сыктывкаре

Архив сохранил для потомков план генерального межевания Усть-Сысольска конца XVIII века. Его автор выделил уже построенные крупные дома. По мнению Вячеслава Слюсарева, это первый топографический план будущей столицы Коми.

Домов не так уж много. Они протянулись вдоль реки от Кируля до Троицкого собора и чуть далее за овраги. Еще парочка строений находилась на нынешней Стефановской площади. Всю остальную территорию Усть-Сысольска занимали сельскохозяйственные угодья.

Впоследствии город застраивался уже по составленному в 1783 году в Санкт-Петербурге градостроительному плану. Причем горожан приходилось заставлять ставить дома в соответствии с ним. До этого они селились, как хотели, а потому никаких улиц, если не считать Яренского тракта, в погосте, а затем и в городе не было. Еще в 1838 году при 26 кварталах было только 146 запланированных построек – все остальное располагалось вразброс.

Но квартал за кварталом Усть-Сысольск вырастал и только в начале XX века достиг тех размеров, что были намечены в конце XVIII столетия.

Местные жители называли Усть-Сысольск по-разному – Сыктывдинпом (конец устья реки Сысолы), Кар (город). Свое нынешнее название Сыктывкар получил в 1930 году. Шестью годами ранее власти Коми автономной области обратились в Москву с просьбой переименовать Усть-Сысольск во Владимир-Ленин, в 1930-м – в Иосиф-Сталин. К счастью, Москва такого разрешения не дала.

– Но мало кто знает, что первое упоминание о городе Сыктывкаре относится не к 1930 году, а к 1878, – поведал Вячеслав Слюсарев. – Именно так назвал наш город известный писатель Павел Засодимский в своей книге «Лесное царство». То есть уже в то время устьсысольцы могли себя называть сыктывкарцами. Так что это название нашего города вполне историческое, а не придуманное советскими чиновниками.

Где быть женской гимназии?

Далее экскурсия проследовала по бывшему Яренскому тракту и остановилась напротив гимназии имени Пушкина, где до революции размещалась Александринская женская гимназия. Она открылась в начале XX века на улице Покровской (ныне Орджоникидзе), но Городская дума рассматривала и другие варианты ее размещения. Один из них – Чугун-грезд, другой – Чеусов-шор.

Чугун-грезд – это нынешний Советский переулок перед зданием городского военкомата. А Чеусов-шором называли территорию вокруг оврага возле современной улицы Кутузова. Таким образом, благодаря женской гимназии в документах сохранились два старых топонима.

Вячеслав Слюсарев обратил внимание еще на один любопытный факт. Чтобы местные барышни приобщались к богу, рядом с гимназией планировалось построить церковь с колокольней. Но началась Первая мировая война, и это намерение отложили. А когда в городе установилась советская власть, провозглашенная именно в этом здании, затею с возведением еще одного храма окончательно похоронили.

Не забыли про овраги

На карте Усть-Сысольска 1922 года хорошо видны овраги, по дну которых протекали ручьи. Три из них находились почти в центре города, сразу за улицей Республиканской (ныне Орджоникидзе). По воспоминаниям учительницы средней школы №12 К.А. Поповой, они были излюбленным местом детских игр.

Там было удобно метать палки в цель, играть в мяч, а зимой детвора летала вниз на самодельных широких лыжах. Лыжных палок у ребятни не было, но на концах лыж проделывались отверстия, через них пропускали веревки, и юные лыжники за них держались. Мальчишки делали трамплин и с радостью с него прыгали. Девочки на такие подвиги не решались.

Ручей самого близкого оврага называли Банным, поскольку в него стекала мыльная вода из бани №1, построенной в 1929 году. Кроме того, в этот ручей сбрасывал склянки из-под лекарств местный врач Бронников. Лекарства проникали в сырую землю и загрязняли воду в колодцах. Поэтому жителям домов, расположенных рядом с Банным ручьем, приходилось ходить за водой к соседям через дорогу. К тому же сам ручей пропах лекарствами, особенно неприятным был запах карболки.

Дом, где жила в детстве Попова, находился неподалеку от первой в городе типографии, принадлежавшей до революции Зосиме Следникову. Учительница в своих мемуарах характеризует его как типичного русского интеллигента. За своим домом Следниковы развели громадный малинник, огороженный частоколом. Но детвора легко его преодолевала и каждую осень объедалась крупной малиной.

Вскоре после того, как типографию национализировали, Следниковы покинули Усть-Сысольск. В 1953 году на месте первой в городе типографии возвели жилой дом, в торце которого какое-то время размещался литературный музей Ивана Куратова.

Площадь Габова на месте Габдино

Между двумя оврагами от начала нынешней улицы Ленина до улицы Горького располагалось местечко Габдин. По словам Вячеслава Слюсарева, это название происходит от коми слова Габӧ, что означает Гавриил. Его именем, вероятно, был назван один из ручьев в овраге.

Как написала в своих воспоминаниях К.А. Попова, эти два оврага разделяли дома от полей, поэтому подъехать на лошади к ним можно было только со стороны улицы Тентюковской. Только в 30-е годы построили большой мост. Само местечко было, по ее словам, чудесным: «…море цветов, васильки во ржи, желтые купальницы на дне оврага и ароматный воздух!»

Когда-то здесь стоял дом, в котором жила семья писателя Василия Юхнина, автора первого коми романа «Алая лента». Неподалеку располагался дом единственного в Усть-Сысольске мясника Клыкова. Он вместе с сыном скупал в деревнях коров и телят. Убой они вели рядом со своим домом. По рассказам бабушки учительницы Поповой, Клыков был очень добрым человеком, приносил к ним куски мяса и говорил, что это сиротам, и денег не брал.

Советская власть дом Клыкова национализировала, его семье сначала позволили жить на первом этаже, но затем переселили в бесхозное обветшавшее строение. В 1931 году национализированный дом Клыкова сгорел. Сначала в поджоге обвинили его бывшего хозяина, но вскоре выяснилось, что пожар случился по вине сторожихи и ее сына, любивших в этом доме выпивать. Клыкова выпустили, но через несколько дней снова арестовали и обвинили на этот раз в контрреволюционной деятельности. 14 мая 1931 года его расстреляли в местечке Дырнос.

Сына Клыкова, работавшего шофером в Горкомхозе, тоже осудили – за разговоры о войне. Вся его вина заключалась в том, что он как-то обронил фразу: «Скоро война». Впоследствии оказалось, что он был прав, но тогда, в 30-е годы, его отправили в лагерь на север Коми АССР. Он выжил, но в родной город не вернулся, остался жить в Печоре. По воспоминаниям Поповой, он испытывал чувство стыда за то, что был осужден советской властью.

В те же 30-е годы в Габдино началось бурное строительство небольших деревянных домов. Овраги засыпали строительным мусором, мост убрали и проложили дорогу. Построили баню №2 и прачечную, затем один за другим начали вырастать жилые каменные многоэтажки. На пересечении улиц Ленина и Горького осталось пространство, отчасти заполненное автомобильной парковкой и остановкой автобусов.

В 2004 году этот участок по инициативе общественной организации «Сыктывкар» назвали площадью Габова – в честь Героя Советского Союза Николая Габова. Это наименование оказалось созвучным местечку Габдин. Однако это чистое совпадение.

Живописный и чистый Дырнос

Одно из сохранившихся названий на карте Сыктывкара – местечко Дырнос, расположившееся возле одноименной реки. Учительница Попова оставила воспоминания и о ней.

В детстве она с подругами без родителей любила ходить к этой речушке. Чтобы попасть к ней, они пересекали два-три лесочка в том месте, где сейчас находятся магазин «Товары для дома» и Октябрьский проспект. По пути собирали цветы, чернику и землянику. Сама река была неширокой и неглубокой, но с живописными берегами, где росли пышные ели и лиственные деревья, и чистой водой.

Впервые Дырнос упоминается в 1770 году в записках побывавшего здесь академика Ивана Лепехина. Само название местечка можно перевести с коми как «длинная гора». Еще до революции там появились первые дачи, а в 1902-м усть-сысольское уездное земство организовало в Дырносе сельскохозяйственную ферму, где крестьянских мальчиков обучали агротехническим приемам земледелия, огородничеству и уходу за скотом. На реке до 1918 года стояли две мучные водяные мельницы, одна из которых принадлежала купцам Сухановым.

Кроме того, в Дырносе было много глины, а потому там ставили кустарные заводики, производившие кирпичи. Делалось это довольно просто. Выкапывали ямы, в которых мужики голыми ногами месили глину, затем из нее формировали кирпичи, их обжигали тут же в специальной печи.

В 1929 году в Дырносе начали возводить настоящий механизированный кирпичный завод и прилегающий к нему поселок. Так был сформирован первый промышленный узел столицы Коми. В 1931 году поселок передали в подчинение Сыктывкару.

На более поздних картах поселок называют не Дырнос, а просто Кирпичный завод, с 1956 года он перестал упоминаться как отдельное поселение.

Кодзвиль – «колыбель революции»

На части нынешней улицы Интернациональной от ее пересечения с Орджоникидзе до улицы Крупской находилось местечко Кодзвиль. Иногда его именовали и как Кöдзвыв – «каменистая поверхность».

Как рассказал Вячеслав Слюсарев, кодзвильские коровы стали проблемой как для городских властей, так и для их владельцев. Буренки свободно проникали на территорию кирпичного завода, проламывая ограду, разгуливали там, ранили и даже ломали себе ноги на разных выбоинах.

Еще это местечко известно тем, что в районе улиц Красных Партизан и Крутой располагалась Солдатская слобода.

Доподлинно происхождение этого топонима неизвестно. Возможно, здесь жили семьи военно-служащих или располагались квартиры солдат, уходивших на фронт во время Русско-японской войны. А может быть, это было место сбора солдат со всего уезда. Но, как бы то ни было, они сыграли важную историческую роль.

Еще в 1905 году политические ссыльные вели среди расквартированных солдат, а их было около восьмисот, антиправительственную агитацию, побуждая их к бунту. Начались волнения. Солдаты намеревались отобрать имущество торговцев и взять в плен всю полицию. Тогда местные власти поспешили их изолировать от местного населения, усадить на пароходы и отправить к месту назначения.

6 августа 1914 года произошло более крупное столкновение между четырьмя тысячами запасными солдатами и полицией. По официальной информации, обошлось без жертв, но были раненые с обеих сторон.

А в сентябре 1917-го в Кодзвиле бывший надзиратель Усть-Сысольской тюрьмы Илья Юрьев, ставший на фронте Первой мировой войны ярым революционером, создал из солдат «ячейку советской власти и большевиков». 9 декабря того же года группа демобилизованных солдат при участии жителей городских окраин объявила о своей поддержке Октябрьской революции в Петрограде и потребовала передачи власти избранному на этом собрании Совету солдатских депутатов. Впоследствии этот орган назвали Усть-Сысольским Советом рабочих и солдатских депутатов.

Так было положено начало установлению советской власти в будущей столице Коми края. В городской топонимике последовавшие затем события Гражданской войны нашли отражение в названии улицы Красных Партизан.

Несостоявшийся Дом Советов

Завершилась экскурсия на перекрестке улиц Первомайской и Красных Партизан. Как пояснил Вячеслав Слюсарев, в 20-е годы прошлого века здесь заканчивались городские застройки. К этому времени город почти достиг размеров, предусмотренных екатерининским градостроительным планом 1783 года.

Границей западной стороны Усть-Сысольска была улица Западно-Загородная, сохранявшая свое название до 1918 года, когда молодая советская власть в корне изменила большую часть городской топонимики. И ее переименовали в Коми грезд, что можно перевести как Коми деревня. Причем это название какое-то время закрепилось не только за улицей, но и за небольшой территорией от нынешней улицы Крутой до Орджоникидзе.

В 1928 году переименованная улица вновь получила новое название. Причем в документах говорится о переименовании улицы Западно-Загородной и Коми грезд в улицу Первого мая. По всей видимости, жители Усть-Сысольска так и продолжали называть ее Западно-Загородной. А в 1935 году эту улицу уже называли просто Первомайской.

В разное время город прирастал по-разному. Сначала к нему присоединялись близлежащие починки и деревни, затем – рабочие поселки, а уже на нашей памяти новые кварталы и микрорайоны. На месте Нагорного проезда когда-то находился поселок Нагорный, а на улице Красных Партизан от Карла Маркса до Невельской Дивизии – поселок Стройтреста. К северу от улицы Чкалова был поселок Новый, а за ним – поселок Мясокомбината. Его предполагали расшить на всю длину улицы Печорской, но этого по неизвестным причинам не произошло.

Новые микрорайоны вырастали строго по планам. Хотя и тут были отступления. На плане 1961 года легко узнать микрорайон, примыкающий к Октябрьскому проспекту и улице Куратова. Видны стадионы, две школы, одна из которых, правда, стала педучилищем, знаменитое «кольцо», два корпуса пединститута, баня.

Однако, что весьма любопытно, на месте нынешнего республиканского театра оперы и балета отмечен Дом Советов. Неизвестно, как он должен был выглядеть и что там предполагалось разместить. Карта сохранила лишь сам факт намерения властей возвести такой объект.

Игорь БОБРАКОВ

Фото автора и из открытых источников