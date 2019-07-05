На набережной Газовиков в Ухте подходит к завершению первая очередь строительства

Два пешеходных моста через реку Чибью уже возведены, ведется устройство консольных площадок, пешеходного променада, вело-роллерной дорожки. Подготовлены зоны для устройства детских и спортивных площадок. На финальном этапе находится возведение амфитеатра. Начата реконструкция действующего пешеходного моста.Произведена большая часть озеленительных мероприятий. Были высажены сотни деревьев и кустарников: рябина, пихта, сосна, липа, сирень, можжевельник, акация, спирея, кизильник, снежноягодник. В этих работах приняли участие и сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта»: проведены субботники, где были задействованы добровольцы предприятия и члены их семей.— Набережная Газовиков является важным элементом городской инфраструктуры. Эта территория в будущем станет популярным местом отдыха для жителей и гостей города. Развитие набережной позволит сделать ее частью системы городских культурных пространств, создать в Ухте современный парковый объект, — прокомментировал Владимир Блохин, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Проект реализуется на средства ПАО «Газпром» и гранта, полученного администрацией города Ухта в рамках всероссийского конкурса по благоустройству малых городов. Набережная будет представлять собой единый протяженный маршрут для прогулок людей с разными потребностями и физическими возможностями.