На набережной Газовиков в Ухте подходит к завершению первая очередь строительства

На набережной Газовиков в Ухте подходит к завершению первая очередь работ по комплексному благоустройству, начатому в 2018 году. Первый этап строительства новой рекреационной зоны планируется завершить до конца июля. Работы в рамках второй очереди продлятся до конца сентября.
Два пешеходных моста через реку Чибью уже возведены, ведется устройство консольных площадок, пешеходного променада, вело-роллерной дорожки. Подготовлены зоны для устройства детских и спортивных площадок. На финальном этапе находится возведение амфитеатра. Начата реконструкция действующего пешеходного моста.
Произведена большая часть озеленительных мероприятий. Были высажены сотни деревьев и кустарников: рябина, пихта, сосна, липа, сирень, можжевельник, акация, спирея, кизильник, снежноягодник. В этих работах приняли участие и сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта»: проведены субботники, где были задействованы добровольцы предприятия и члены их семей.
— Набережная Газовиков является важным элементом городской инфраструктуры. Эта территория в будущем станет популярным местом отдыха для жителей и гостей города. Развитие набережной позволит сделать ее частью системы городских культурных пространств, создать в Ухте современный парковый объект, — прокомментировал Владимир Блохин, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Произведена большая часть озеленительных мероприятий. Были высажены сотни деревьев и кустарников: рябина, пихта, сосна, липа, сирень, можжевельник, акация, спирея, кизильник, снежноягодник. В этих работах приняли участие и сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта»: проведены субботники, где были задействованы добровольцы предприятия и члены их семей.
— Набережная Газовиков является важным элементом городской инфраструктуры. Эта территория в будущем станет популярным местом отдыха для жителей и гостей города. Развитие набережной позволит сделать ее частью системы городских культурных пространств, создать в Ухте современный парковый объект, — прокомментировал Владимир Блохин, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Проект реализуется на средства ПАО «Газпром» и гранта, полученного администрацией города Ухта в рамках всероссийского конкурса по благоустройству малых городов. Набережная будет представлять собой единый протяженный маршрут для прогулок людей с разными потребностями и физическими возможностями.
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