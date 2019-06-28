Жители Коми могут оценить эффективность работы органов МСУ

В республике проводится ежегодный интернет-опрос по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления в 2019 году.

Жителям региона предлагается оценить качество автомобильных дорог, транспортного обслуживания и предоставления услуг ЖКХ в своем городе или районе. Электронная форма анкеты расположена по ссылке http://anketa.rkomi.ru/.

Участники опроса в онлайн режиме могут дать персональную оценку руководителям своего города или района и выбрать варианты ответов на вопросы, связанные с качеством жизни в муниципалитете.

Опрос проводится ежегодно с 1 января до 31 декабря.

Промежуточные результаты опроса по итогам первого полугодия 2019 года будут размещены на официальном портале Республики Коми rkomi.ru до 15 июля 2019 года.

Результаты предыдущих опросов размещены на официальном портале Республики Коми по ссылке http://anketa.rkomi.ru.

Лина ПЕРОВА

Фото gostrus.ru