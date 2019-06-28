Дорогие друзья! Юноши и девушки Республики Коми!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем молодежи!

Молодость – пора энергии, свободы и драйва, время, когда перед вами открываются все дороги, когда жизнь полна новизны, позитива и открытий. Вы начинаете строить планы на будущее, самостоятельно принимать решения, определяться с профессией и жизненными целями. И здесь очень важно, чтобы дело, которое вы выбрали, было вам по душе.

В Республике Коми проживает талантливая, добрая, искренняя и открытая молодежь, которая активно участвует в формировании молодежной политики региона, реализует различные творческие проекты, уделяя при этом большое внимание добровольческой деятельности. Задача Правительства республики в том, чтобы помочь вам реализовать себя в самых разных областях, раскрыть таланты и способности, найти достойное место в жизни.

Друзья, вы являетесь продолжателями традиций наших отцов и дедов, именно вам создавать крепкие семьи и растить детей в нашей республике. Уверен, что в будущем вы внесете свой вклад в развитие республики, станете ответственными за ее будущее.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, везенья, вдохновения и любви! Дерзайте! Создавайте свое будущее! Стремитесь изменить мир к лучшему.

Сергей Гапликов, глава Республики Коми