В Коми по поводу выплаты при рождении первенца с начала года обратились 762 жительницы республики

Расходы федерального бюджета, за счет которого обеспечивается предоставление выплаты, в текущем году составили около 112,4 млн рублей.

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, всего за время действия этой меры соцподдержки выплату получили 1842 мамы первенца. Общие расходы федерального бюджета на эти цели к 1 июня 2019 года составили более 222 млн рублей.

В Минтруде Коми напомнили, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка — это федеральная мера социальной поддержки. Она установлена в стране с прошлого года в рамках реализации демографических инициатив Президента России Владимира Путина. С этого года выплата при рождении первенца включена в перечень мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка назначается семьям, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полторы величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была установлена в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения за второй квартал 2018 года в среднем составлял 13 тысяч 555 рублей, соответственно, полуторакратный размер прожиточного минимума — 20 тысяч 332 рубля. Таким образом, если семья из трех человек — родителей и новорожденного — обратится за выплатой в 2019 году, а доход этой семьи меньше 60 тысяч 997 рублей, то такая семья может рассчитывать на получение этой меры соцподдержки. Выплата также положена, если в семье, обратившейся за выплатой в текущем году, только мама и первенец, а доход не превышает 40 тысяч 665 рублей.

«Выплата предоставляется до достижения ребенком полутора лет: сначала на год, затем при повторном обращении, до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В Коми прожиточный минимум для детей за второй квартал 2018 года в среднем составлял 12 883 рубля», – рассказали в Минтруде Коми.

В ведомстве также обратили внимание на то, что семьям не выгодно откладывать обращение за назначением выплаты: «Согласно закону, если родители обратятся за этой мерой поддержки до исполнения ребенку шести месяцев, то выплата будет предоставляться с даты рождения малыша. Если же после шести месяцев – выплату назначат с даты подачи заявления».

Выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка предоставляется по месту жительства получателей через центры социальной защиты населения и многофункциональные центры «Мои документы».