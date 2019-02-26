Участники форума «Наставник» поделились опытом

В рамках IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 21 февраля в Сыктывкаре на базе СГУ имени Питирима Сорокина впервые прошел форум «Наставник», где представители организаций, учреждений и предприятий самых разных сфер делились опытом наставничества. Организаторами мероприятия выступили региональное министерство труда, занятости и социальной защиты, сыктывкарский центр предпринимательства и инноваций и министерство образования, науки и молодежной политики Коми.

В этом году в чемпионате «Молодые профессионалы» принимают участие не только молодые профессионалы, но и конкурсанты старше 50 лет. Поскольку эти люди обладают определенной мудростью и умением помогать молодым, организаторы посчитали логичным собрать их, чтобы они представили лучшие модели и практики наставничества в разных отраслях.

В приветственном слове к участникам заместитель председателя правительства республики Наталья Михальченкова отметила, что этот форум – ответ на послание президента страны, в котором намечен путь на повышение производительности труда во всех областях:

– Повышение производительности труда, о котором говорится в послании президента, невозможно без качества труда и преемственности лучших профессиональных практик. А в любой профессии именно наставники помогают качественно готовить специалистов. Хочу пожелать, чтобы этот первый форум дал старт наращиванию практик наставничества, их популяризации в самых разных отраслях.

Как говорилось на форуме, наставничество в республике практически никогда и не прекращалось, только делалось это на добровольных началах. По словам Натальи Михальченковой, в прошлом году из Коми было подано 33 заявки на федеральный конкурс по лучшим наставникам. На первом месте по числу поданных заявок сфера образования и кружкового движения, которая представила 14 проектов. Это говорит о том, что система образования республики может поделиться своим опытом с другими регионами. На втором месте социальная отрасль, представившая на конкурс 11 проектов. Кроме того, четыре успешных практики выявлены среди вожатских и волонтерских организаций, что тоже показательно: в республике возрождается практика шефства и вожатства. От производственных организаций было подано две заявки. Поскольку наставничеству сегодня уделяется значимая роль, в 2018 году президентом учрежден знак отличия «За наставничество», которым награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет.

Сегодня же институт наставничества возрождается абсолютно во всех сферах. О том, как это осуществляется в сфере госслужбы, рассказала заведующая сектором обучения персонала Управления государственной гражданской службы администрации главы Коми Ирина Токмакова. Ежегодно кадровый состав на государственной и муниципальной службе обновляется почти на четверть, среднее время замещения вакансий составляет три месяца. При этом усилия, затраченные на привлечение и отбор персонала, оправдываются только при условии грамотной организации процесса адаптации. И тут без наставничества никак не обойтись. Поэтому с 2013 года в Коми началась реализация комплексного проекта по возрождению института наставничества в системе государственного и муниципального управления.

Первой ступенью этого проекта является определение наиболее востребованных точек применения наставничества. Для этого кадровыми службами были проведены исследования и определены наиболее востребованные направления системы наставничества, изучены наиболее предпочтительные для наставников варианты мотивации. В результате был сформирован портрет идеального наставника. Это, как правило, руководитель структурного подразделения, в котором работает новый сотрудник. Он должен иметь профессиональные достижения и не менее трех лет стажа работы в органах власти. На следующем этапе в рамках программы повышения квалификации изучались новые методы наставничества. Были подготовлены необходимые документы и положения о наставничестве и сформирована база наставников из числа госслужащих.

В поддержке и сопровождении более опытных людей нуждаются не только дети и молодые специалисты, но и те, кто решил создать свой бизнес. В Сыктывкаре эту всестороннюю поддержку начинающим предпринимателям осуществляет центр предпринимательства и инноваций. Как рассказала руководитель школы начинающего предпринимателя Ирина Зимина, их ученики – это совершенно особая категория.

В феврале этого года вышло постановление правительства о выделении регионам поддержки в виде субсидий на наставничество для предпринимателей. Но, по словам Ирины Зиминой, у себя в центре они не ждали, когда это все произойдет, и вели эту работу давно. В начале своей работы они проанализировали ситуацию с развитием предпринимательства в городе и констатировали низкую мотивацию субъектов малого и среднего бизнеса: люди не выдвигались даже на грантовые конкурсы, потому что не могли проработать бизнес-планы. А когда в центре начали обучать основам ведения бизнеса, то вскоре увидели, что одной учебы тоже крайне недостаточно. Людям нужно помогать писать бизнес-план и морально поддерживать их не только до открытия бизнеса, но не оставлять, пока не встанут на ноги. В школе начинающего предпринимателя обучились уже более 150 человек, среди них наставляемых было около 70 человек. С ними работает десять наставников, среди которых сотрудники центра и четыре внешних эксперта.

Каждый наставник будущего предпринимателя изначально определяет, какой результат он хочет получить, и разрабатывает маршрут. Наставников поощряют в центре и морально, и материально, и помогают им координировать работу. По мнению Ирины Зиминой, умение на живых примерах рассказать об историях успеха и неудачах – обязательное качество любого наставника.

– А историй успеха достаточно много. Мы не зря тратили столько усилий. Уровень качества бизнес-планов высокий, нам не стыдно их выдвигать на конкурс, – рассказала Ирина Зимина. – Именно те, кто работал с наставниками, сегодня составляют подавляющую часть участников конкурсов предпринимателей. Этими людьми создано более ста рабочих мест, и рост их доходов составил от 10 до 400 процентов. Есть среди них и звезды – Александр Сивергин и Максим Шокало, открывшие бизнес-сеть «Кофе smile». Эксперт российского уровня Ксения Даранкевич, которая курирует проект «Обучение триз-педагогов», – тоже наша выпускница. Когда видишь такие результаты, понимаешь, что не зря живешь на этом свете.

Уже 19 лет занимается наставничеством горнорабочий шестого забоя шахты «Комсомольская» объединения «Воркутауголь» Геннадий Прусенков. И все эти годы образцом для подражания для него был его первый наставник Табрис Аглямов. Когда Геннадий Прусенков пришел работать на шахту в 1987 году, у его наставника было сразу три ученика.

– Я всегда с благодарностью вспоминаю его, – поделился шахтер. – Табрис, как наседка, с нами возился и не давал никогда в обиду.

Официально Геннадий Прусенков стал наставником в 2000 году, когда, по его словам, сопровождению новичков на производстве еще не придавалось такого значения, как сейчас. По словам мужчины, главная его задача – обучить своего ученика не только азам работы под землей, но и осторожности, чтобы он не погиб и не изувечился на производстве. Вместе со своим подшефным он в течение полутора месяцев работает бок о бок в одну смену, после чего тот сдает экзамены.

– Сейчас уже платят деньги за это и даже обучают наставников, – рассказал собеседник. – И это правильно. Наставник обязательно должен учиться. Работая со своими подопечными, я сам многому учился от них. Бывало, объясняешь, объясняешь что-то, а ученик твой в ответ: «Ну и что?» Такие тупиковые вопросы задает, что приходится в интернете искать ответы. Ну и хорошо: зато я сам с ними расту.

После пленарного заседания участники форума продолжили работу на секционных площадках, каждая из которых была посвящена определенной сфере деятельности. Обсуждались вопросы наставничества на производстве, в социальной сфере, культуре и искусстве, образовании, в трудоустройстве инвалидов. Были представлены практики помощи людям в трудной жизненной ситуации, работа с общественными проблемами, в том числе с использованием добровольческих ресурсов.

Председатель Коми республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова рассказала о том, как выстроена наставническая работа в их организации. Сама она работает с инвалидами с 1990 года. В первой группе, которую она приняла в те годы, было 23 человека. Поскольку это был пробный камень, ошибок в работе было немало, но главное – результат. Придя в организацию с множеством психологических проблем и страхов, в конечном итоге все ребята из этой группы получили высшее образование и создали семьи.

По словам Маргариты Колпащиковой, главная задача активистов организации – улучшить качество жизни инвалидов во всей республике. С этой целью проводятся мониторинги. Проведенный в 2017 году мониторинг показал, что из 373 опрошенных 68 процентов заявили, что очень хотят работать. В то же время практически все люди с инвалидностью предвзято относятся к себе, у них низкая самооценка. Но на то есть объективные причины: работодатели действительно боятся брать на работу инвалидов. А неумение выразить и подать себя, проблемы во взаимоотношениях, низкий уровень образования создают инвалидам дополнительные трудности.

На основе многолетнего опыта работы в обществе была разработана программа наставничества. Наставник в КРО ВОИ – это человек, отработавший не менее двух лет в организации. Он не может приступить к работе, если не обучен этому. Наставник должен быть коммуникабельным и не просто терпимым, а искренне доброжелательным, потому что никто не хочет, чтобы его просто терпели. При ближайшем знакомстве со своим подопечным наставник изучает его физическое состояние, умственные способности и принимает решение, в каком направлении его учить, что нужно для того, чтобы создать человеку рабочее место и какие моменты надо продумать, чтобы ему было комфортно.

– После трех месяцев обучения подшефный должен презентовать свою деятельность, и мы смотрим, что нужно дальше делать – то ли вернуться назад, то ли продолжить эту работу, – рассказала Маргарита Колпащикова. – Если что-то не получается за эти три месяца, мы пересматриваем и ищем новые направления, где бы он мог быть востребован со своими талантами.

Работа наставников КРО ВОИ дает зримые результаты: 17 человек сегодня возглавляют общественные организации, 11 работают в госструктурах, один человек создал свою организацию, пятеро были избраны депутатами в своих муниципалитетах, трое работают в частных компаниях.

Галина ГАЕВА

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