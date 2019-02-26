Школа мужества Алексея Холопова

Сотрудник УФСИН Алексей Холопов – еще и известный в Коми спортсмен: мастер спорта России по самбо, мастер спорта по универсальному бою, бронзовый призер чемпионата Европы и чемпионата мира по универсальному бою в 2015 году, чемпион Кубка России 2016 года, призер чемпионата России 2017 года. А в свободное от службы время он – тренер школы единоборств имени Алексея Холопова, которая действует в Сыктывкаре с 2015 года.

Титулованный спортсмен тренирует и детей, и взрослых на общественных началах, деньги за эту работу не получает, наоборот, вкладывает свои средства в развитие школы единоборств. Сейчас он ищет способ реализации нового проекта – планирует организовать бесплатные занятия самбо для воспитанников детских домов Сыктывкара.

– Хочу помочь детям, оставшимся без родителей, выбрать верную дорогу в жизни. Спорт в этом поможет. Мне когда-то помог. Я рос в не самом благополучном районе села Выльгорт и в какой-то момент мог свернуть на криминальный путь. Но, к счастью, в моей жизни появились замечательные тренеры Руслан Валерьевич Щербаков и Анатолий Ксенофонтович Данилов. Они воспитали меня правильным человеком, и я ценю их так же, как своих родителей. Когда-то хорошие люди помогли мне, теперь я хочу отдать долг – помочь другим, – объяснил собеседник издания.

Основателем школы единоборств имени Алексея Холопова стал его тренер – заслуженный работник Республики Коми, председатель Коми регионального отделения Федерации дзюдо России Руслан Щербаков. В 2007 году он открыл клуб «Динамовец», который в 2015-м переименовал в честь титулованного воспитанника.

Спортсменом и чемпионом Алексей Холопов стал, можно сказать, случайно. Чтобы оградить сына от влияния улицы, родители отправили его в музыкальную школу – учиться игре на балалайке. С музыкой как-то не заладилось, зато на занятиях он познакомился с мальчиком, который занимался в секции самбо. Пошел как-то с другом на тренировку, посмотрел, попробовал сам и понял, что самооборона без оружия, исконно русский вид борьбы, ему ближе, чем искусство игры на балалайке. Так и остался в спорте.

Хоть борьба и была «первой любовью» начинающего спортсмена, сейчас Алексей Холопов утверждает, что с уважением относится к любому виду спорта – от игры в шахматы до плавания. Каждый вид спорта укрепляет характер, развивая выдержку, логическое мышление, приучает к дисциплине, учит достойно принимать и победы, и поражения. Способность не унывать и не сдаваться, если проиграл, он считает одним из самых важных жизненных навыков. Вот только немногие родители учат этому своих сыновей и дочерей, да и в школах таких уроков не преподают.

В благополучных семьях детей нацеливают на успех, но не всегда объясняют, что для его достижения нужно много и упорно работать. В семьях неблагополучных у большинства детей нет ни цели, ни видения своего будущего, они не верят в то, что смогут победить. Но в спорте все равны, победа или поражение зависит только от личных качеств, упорства и силы воли ребенка. В спортзале и аутсайдер может стать победителем, и лидер – проиграть. В общем, все совсем как в жизни. Но именно этой, настоящей, жизни представители нового интернет-поколения и не знают. В спортзале подростки, привыкшие к виртуальным диалогам, учатся общаться со сверстниками, решать возникающие иногда проблемы, искать компромисс. А у тренера в сложных жизненных ситуациях можно не только совета, но и помощи попросить.

– В моем понимании тренер – это не просто человек, который провел часовое занятие – и все, умыл руки, – отметил мужчина. – Я знаю, чем живет каждый мой воспитанник, как он учится, какая у него обстановка в семье. Если семья не очень благополучная, то мальчишке порой и выговориться некому: сверстники не поймут, со взрослыми он откровенничать не привык. Хорошо, если у него есть спортзал, куда он может прийти, и тренер, которому он доверяет. Я, например, знаю, что у одного моего воспитанника родители злоупотребляют алкоголем, несколько раз ездил к ним, беседовал. У другого были проблемы с успеваемостью в школе, тоже вместе справились. Парень успешно сдал единый госэкзамен, поступил в университет. Кто-то из воспитанников под воздействием тренера бросил курить – тоже своего рода победа.

Алексей Холопов подчеркнул, что в школе единоборств его имени он не единственный тренер. Вместе с ним работают единомышленники – Иван Дьяконов и Владимир Оплеснин.

Воспитанники школы единоборств Алексея Холопова, по оценке тренера, показывают неплохие результаты: тринадцатилетний Михаил Ураков стал чемпионом СЗФО по рукопашному бою в весовой категории до 70 килограммов, шестнадцатилетний Виталий Повидаш – чемпионом Республики Коми по смешанным боевым единоборствам в весовой категории до 65 килограммов.

Но даже если юный спортсмен не продемонстрирует выдающихся результатов, он, по крайней мере, вырастет сильным, смелым, уверенным в себе человеком, который сможет защитить себя, свою семью и, если возникнет такая необходимость, Родину.

– В школе единоборств мы не только тренируемся, здесь много времени уделяется военно-патриотическому воспитанию, – пояснил Алексей Холопов. – Мы воспитываем настоящих мужчин, которые по сути своей – защитники. И дома, и родных, и Отечества.

Даже название борьбы «самбо» произошло от слова самооборона: приемы не для нападения, а для защиты. Поэтому попытки «агрессии» решительно пресекаются. Бывали случаи, когда воспитанники, в основном совсем маленькие дети, пытались продемонстрировать освоенные приемы борьбы сверстникам, далеким от единоборств. С каждым таким «бойцом» тренер долго и обстоятельно беседует, объясняет, как огорчает его такое применение приемов самбо. Предупреждает: если такой инцидент произойдет еще раз – последует исключение из школы.

Тренер считает, что каждый заслуживает «второй шанс», особенно ребенок, который не всегда даже и понимает последствия своих действий. С воспитанником, уличенным в краже (были в школе и такие), Алексей Холопов тоже проводил разъяснительную работу. В конце беседы ставил ультиматум: еще один такой факт – и исключение из школы. К счастью, еще ни один воспитанник исключен не был.

Алексей Холопов, не один год отслуживший в системе исполнения наказаний, – один из немногих спортсменов, которые не понаслышке, не по фильмам и книгам знают о жизни заключенных в тюрьмах и колониях. И он искренне хочет уберечь от незавидной криминальной участи как можно больше детей – особенно тех, которых считают неблагополучными:

– Все знают, как высок уровень подростковой преступности, на разных площадках говорят о том, что дети часто совершают преступления от безделья, им просто нечем заняться. И я с этим согласен: вот если закроется школа единоборств, куда пойдут шестьдесят наших воспитанников? Кто-то из них будет скитаться по подъездам и подворотням, а там до алкоголя, наркотиков и преступлений – один шаг. Для профилактики преступлений предлагают развивать детские секции и кружки. А мы не только предлагаем, но и делаем – то, что в наших силах.

Поэтому для спортсмена и его единомышленников так важно получить возможность работать с воспитанниками детских домов – они чаще попадают в группу риска, и именно им особенно нужно то самое воспитание, которое сделает из них не агрессоров, а защитников.

Собеседник не скрывает, что ему периодически задают вопросы о финансировании школы единоборств – немногие верят, что тренеры работают на общественных началах, да и на аренду помещения, и даже оплату коммунальных услуг нужны немалые средства. Спортсмен искренне благодарен людям, помогающим бескорыстно. Например, руководству ДОСААФ в Коми, которое предоставило возможность проводить занятия в помещении сыктывкарской автошколы общества, помощь оказывает руководитель администрации села Выльгорт Елена Доронина, самые разные люди помогают финансово. Свои средства чемпион тоже вкладывает.

– Да, многие спрашивают, зачем мне тратить свое время и деньги, – не отрицает Алексей Холопов. – У меня есть все необходимое, какие-то предметы роскоши мне никогда не были нужны. Я считаю, что, если есть возможность, надо потратить деньги на доброе дело. К тому же верю, что сделанное добро потом добром ко мне же и вернется – не раз такое в моей жизни было.

2018 год стал для всех самбистов мира годом больших надежд: в декабре самбо оказалось в числе трех видов спорта, которые получили временное признание Международного олимпийского комитета. Это позволит самбо в будущем войти в олимпийскую программу, а также получить ежегодное финансирование со стороны МОК.

А 2019 год вселил новые надежды в сердца самбистов Коми. Как рассказал Алексей Холопов, в начале февраля состоялась встреча спортсменов с заместителем председателя правительства Коми Анатолием Князевым, в ходе которой обсуждалось развитие самбо в регионе. Если до последнего времени самбо как вид спорта существовало в основном благодаря энтузиастам, то теперь, когда у национальной русской борьбы появились олимпийские перспективы, самбисты рассчитывают на государственную поддержку. Важным шагом, по мнению Алексея Холопова, стало данное Анатолием Князевым обещание возобновить деятельность отделения самбо на базе спортивной школы «Фаворит».

Людмила ВЛАСОВА

Фото из архива Алексея Холопова