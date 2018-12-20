Награды за благие дела

Волонтеры ООО «Газпром трансгаз Ухта» в числе лучших на уровне России и Коми

Эковолонтерский отряд «Вэж Вуктыл» Вуктыльского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» получил награду от Министерства природных ресурсов и экологии России, а Ксения Бобровская из Сосногорского ЛПУМГ отмечена благодарностью Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

Отряд «Вэж Вуктыл» стал победителем в номинации «Эковолонтеры – рекам и озерам» на Всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд», проводимом Минприроды России. Церемония награждения победителей прошла 7 декабря в Москве. Конкурс проводится для выявления и поощрения лучших волонтерских практик, привлечения внимания общественности к успешным примерам молодежных инициатив, а также проблемам сохранения окружающей среды.

За звание лучших эковолонтеров России соревновались 1470 отрядов, как предприятий, так и учебных заведений, региональных министерств и ведомств, научных и творческих сообществ, других организаций. Победы присуждались в шести номинациях: «Помогаем заповедникам» (проекты волонтерских отрядов на особо охраняемых природных территориях), «Эковолонтеры – рекам и озерам» (проекты по очистке берегов водных объектов), «Волонтеры леса» (проекты по сохранению и восстановлению лесов и лесных насаждений), «Эковолонтеры города» (проекты по благоустройству дворов и улиц городов), «Мусору – нет!» (проекты по решению проблемы мусора), «Эковзгляд» (создание и распространение информационно-просветительских материалов и медиаресурсов экологической и волонтерской тематики).

Эковолонтерскому отряду ООО «Газпром трансгаз Ухта» победа досталась за многолетнее сотрудничество с национальным парком «Югыд ва». Уже много лет подряд сотрудники Вуктыльского ЛПУМГ работают на территории нацпарка, ликвидируя захламленность ручьев и леса, делают уборку на стоянках, очистку мусоросборников и другие работы для поддержания этого места в чистоте.

Награждение победителей конкурса совместили с заседанием, на котором были подведены итоги Года добровольца на особо охраняемых природных территориях. Во встрече участвовали представители Минприроды России, Неправительственного экологического фонда имени Вернадского, Всероссийского общества охраны природы, АНО «Экспоцентр «Заповедники России».

– Фонд имени Вернадского на протяжении многих лет поддерживает и вносит свой вклад в развитие волонтерства в стране. Для дальнейшего успешного развития эковолонтерства в интересах устойчивого развития России необходимо объединение усилий государства, общества и бизнес-структур, качественное изменение информирования населения о проводимых акциях и мероприятиях с целью вовлечения в эковолонтерскую деятельность новых участников, – сказала исполнительный директор фонда имени Вернадского, ответственный секретарь Центрального совета ВООП Ольга Плямина.

Участники заседания отметили, что число россиян всех возрастов, вовлеченных в волонтерскую деятельность, растет с каждым годом, как и масштаб проводимых мероприятий.

А уже 12 декабря в Сыктывкаре подвели региональные итоги Года добровольца в России. В честь активистов добровольческого движения Республики Коми организовали концерт, волонтеров поблагодарили за их работу представители органов власти региона.

– Благодарю всех, кто внес вклад в формирование системы добровольчества в регионе. Добро правит миром вне зависимости от вызовов времени. Мы продолжим работу по развитию добровольчества в нашей республике. С завершением Года волонтера эта работа не закончится. Добро должно быть без границ! Добрые дела надо делать всегда, – обратилась к героям дня заместитель председателя правительства Коми Наталья Михальченкова.

Награды были вручены за добровольческую деятельность в сферах образования, экологии, спорта, медицины, гражданско-патриотического воспитания.

Сотрудница ООО «Газпром трансгаз Ухта» Ксения Бобровская получила благодарность за успешную организацию мероприятий в рамках Года добровольца и вклад в развитие добровольчества в сфере физкультуры и спорта. Она принимает активное участие в спортивных мероприятиях региона и страны, оказывает помощь в проведении корпоративных и городских спортивных мероприятий.

– Зрители видят только сами соревнования. А огромная работа по их подготовке остается за кадром. Волонтеры встречали и сопровождали гостей, работали со зрителями и выполняли много другой важной работы, – заявил заместитель министра физкультуры и спорта Коми Максим Мартышин, вручая награды.

Практика Республики Коми по развитию добровольческой деятельности признана одной из лучших на Северо-Западе России, и в этом заслуга волонтеров, работающих в нашем регионе.

– Церемония награждения волонтеров стала для меня очень ярким, эмоционально наполненным событием, в таком масштабном мероприятии я участвовала впервые. И хотя волонтерством мы занимаемся не ради благодарностей и похвал, а во благо окружающих, безусловно, получать награды очень приятно и волнующе, тем более от Министерства физической культуры и спорта Республики Коми. Этот день останется в моей памяти надолго, – рассказала Ксения Бобровская.

Отметим, что волонтерское движение в ООО «Газпром трансгаз Ухта» – явление массовое, с каждым годом в нем участвует все больше сотрудников. Недавно были подведены итоги первого конкурса социальных проектов «Факел добра», организованного ООО «Газпром трансгаз Ухта», лучшие добровольцы получили награды от руководства компании и Общественной палаты Коми.

Алла КЛИМЕНКОВА

Фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта»