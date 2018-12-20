Один день со слесарем-ремонтником

Слесарь-ремонтник должен обладать физической выносливостью, быть ответственным и внимательным. Также представителю этой профессии не помешают аккуратность, личная организованность, терпение и упорство. Чтобы познакомиться поближе с этой профессией, узнать о том, как проходит день у слесарей-ремонтников в ООО «Газпром трансгаз Ухта», журналисты издания отправились в Сосногорское ЛПУМГ.

Сергей Морозов, слесарь-ремонтник пятого разряда, трудится на КС-10 уже 17 лет. То, что он лучший в филиале, мужчина доказывал уже несколько раз: в конкурсах профмастерства он принимает участие с 2004 года и с каждым годом пытается взять все новые вершины – сделать качественнее, быстрее.

Его рабочий день начинается в восемь утра. К этому времени он уже в спецодежде идет в технический класс службы тепловодоснабжения. Инженеры службы тепловодоснабжения проводят разнарядку: доводят до Сергея Морозова и его коллег новую информацию о жизни предприятия, входящую информацию по охране труда, проводят целевые инструктажи, выдают задания на день, которые спланировали вечером предыдущего дня.

Сегодня сотруднику предприятия предстоит выполнить проверку и регулировку системы отопления цехов № 1 и № 2. Отопление на промплощадку КС-10 было подано за один день до выполнения этих работ, поэтому они очень актуальны для службы. Задача Сергея Морозова и его напарника провести осмотр отопительных приборов и системы вентиляции, убедиться, что все оборудование работает исправно и без сбоев, с установленными параметрами гидравлического и теплового режима, по необходимости ввести корректировки для равномерного нагрева.

В 08.15 Сергей Морозов расписывается в журнале выдачи заданий и идет в мастерскую, где собирает слесарный инструмент для выполнения выданного задания. Дальше он отправляется в промвставку цеха № 1 и № 2, где расположены индивидуальные тепловые пункты. Проводит осмотр технологического оборудования, смонтированного в индивидуальных тепловых пунктах, и осмотр систем отопления. Сравнивает заданные параметры давления по манометрам и температуры по термометрам, выявляя неисправности.

Регулировка отопления оказалась трудоемким и небыстрым процессом: развоздушивание, регулировка и наладка систем конечных потребителей.

Непосредственный руководитель Сергея Морозова говорит, что слесари-ремонтники – это универсальные работники. Несмотря на то, что его подчиненный ежедневно сталкивается только с тепловым и насосным оборудованием, работать он может на самых разных объектах службы тепловодоснабжения. Спектр работ достаточно обширный. Слесарь-ремонтник осуществляет техническое обслуживание, разборку, ремонт, сборку и испытания сложных узлов и механизмов. Выполняет ремонт, монтаж и демонтаж технологического оборудования. Производит испытание, регулирование, наладку сложного оборудования, агрегатов и машин, сдачу после ремонта. Участвует в рационализаторской деятельности службы. Вносит предложения по улучшению условий труда.

На промплощадке КС-10, где и трудится Сергей Морозов, находятся 49 индивидуальных тепловых пунктов, две теплофикационные насосные станции, шесть канализационных насосных станций для перекачки сточных вод, две водонасосные станции для подачи воды потребителям, очистные сооружения, станция обезжелезивания подготовки питьевой воды, насосное оборудование, сети водоснабжения протяженностью 14,5 км, сети водоотведения протяженностью 15,5 км, сети теплоснабжения протяженностью 37 км в однониточном исполнении.

Сергею Морозову и его коллегам приходится много передвигаться по площадкам – помимо КС-10 они выполняют работы и на удаленных площадках, которые находятся примерно в семи километрах от основной – в цехах № 5 и № 6.

Одна из важных характерных черт, присущих слесарям-ремонтникам, как ни удивительно, память.

– Когда мне дают задание, я должен примерно представлять, что мне необходимо с собой взять. Я знаю, какой предстоит фронт работ, и беру только необходимые инструменты из мастерской. Знаю многие из объектов, на которых веду работы, знаю, в каком они состоянии и что мне наверняка там пригодится, – рассказал о своих буднях Сергей Морозов.

Знать слесарям-ремонтникам тоже нужно много: устройства принципов работы ремонтируемого оборудования, силовых установок, агрегатов и машин, свойств обрабатываемых материалов, антикоррозийных смазок и масел, способов восстановления изношенных деталей, регулировки и приемки узлов, устройств и способов применения специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов.

Обозначенная на день работа Сергеем Морозовым успешно выполнена в срок, часть ее завершена до часового перерыва на обед, оставшаяся часть – после. В 16.40 он приводит в порядок свое рабочее место, в мастерской оставляет инструмент и идет докладывать ответственному инженеру о проделанной работе.

Ценность работы сотрудника Сосногорского ЛПУМГ и его коллег в том, что он поддерживает тепло в филиале, а значит, обеспечивает уют и комфорт всем своим коллегам. На вопрос, не устал ли он от однообразия, трудясь много лет в одном филиале, собеседник издания ответил:

– Мне хватает разнообразия. Территория у нас большая, как и число механизмов, с которыми мы работаем. Кроме того, постоянно происходят изменения в оборудовании, например, были задвижки с шайбами – теперь мы работаем с балансировочными кранами. Ежегодно опыт у нас прибавляется, но учиться мы не перестаем.

Сергей Морозов, как и все герои рубрики «Люди дела», очень скромный, не особо разговорчивый, наверное, таким и должен быть человек дела, человек труда. На вопрос, какие его основные обязанности, строго отвечает:

– Моя главная обязанность – добросовестно работать.

Дарья МАЙОРОВА

Фото Евгения ЖДАНОВА