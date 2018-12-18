Один день с оператором ГРС

Газотранспортная отрасль – одна из лидирующих в промышленности Коми. Газета «Республика» начинает цикл публикаций о представителях рабочих профессий в этой сфере. Первая – об операторе газораспределительной станции Николае Парфентьеве.

Газораспределительная станция является одной из составляющих системы подачи газа на промышленные и социальные объекты страны. Бесперебойный режим работы этого технологического комплекса и своевременное обеспечение непрерывной подачи газа потребителям обеспечивают в первую очередь операторы газораспределительной станции (ГРС).

Лучшим оператором ГРС ООО «Газпром трансгаз Ухта» по итогам 2018 года стал Николай Парфентьев, оператор ГРС шестого разряда Микуньского ЛПУМГ. Именно он представлял предприятие на Фестивале труда ПАО «Газпром» и занял второе место в конкурсе профмастерства операторов ГРС крупнейшей энергетической компании в сентябре этого года.

Николай Парфентьев работает на ГРС «Сыктывкар» посменно, и его рабочий день длится 12 часов. Приходя на смену в восемь утра или в восемь вечера, вместе с напарником он проходит по станции и принимает объект. Осмотр позволяет убедиться, что все в порядке и со всеми узлами станции (проверяются положения кранов, уровень одоранта, манометры, таблички), и с охранной зоной объекта.

Особая ответственность оператора газораспределительной станции – постоянный контроль загазованности, так как на объекте повышенной опасности это важнейшая задача. Для замеров контроля отсутствия газа в воздушной среде рабочей зоны используется газоанализатор.

– Никто, кроме нас, – комментирует, улыбаясь, Николай Парфентьев. – Оператор один на один со всеми ситуациями, которые могут возникнуть в ходе работы, поэтому он знает свою ГРС до последнего винтика. Здесь очень важны внимательность и хозяйский взгляд.

Николай Парфентьев несет ответственность за работу всего оборудования и систем на своей ГРС, сам выполняет техническое обслуживание, проверяет и налаживает работу всего технологического оборудования. Плюс зимой ему необходимо очищать территорию станции от снега, летом – проводить хозяйственные работы: красить, белить, косить траву.

Большую часть неисправностей оператор ГРС обязан устранять своими силами, но в некоторых, более серьезных, случаях он передает информацию вышестоящему начальству, диспетчеру, далее по указаниям действует в составе ремонтной бригады.

В 10 часов наступает контрактный час, и Николай Парфентьев выходит на связь с диспетчером, чтобы передать основные параметры работы станции, расход газа за сутки, входное и выходное давление, температуру газа. Эту работу он проделывает шесть раз в течение своей 12-часовой смены. Также каждые два часа оператор обходит ГРС, проверяя все узлы станции.

Сегодня у оператора ГРС выполнение одного из пунктов графика периодического технического обслуживания и ремонта – опробование работоспособности резервных линий редуцирования. Узел редуцирования газа – это сердце ГРС, он предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителям. При проведении работ обязательно снова проводится проверка загазованности и до, и после начала работ, а по окончании проверки заполняется журнал о проведенной работе.

Еще одна важная задача на этот день – проверка узлов ГРС на предмет утечек газа при помощи мыльного раствора. Николай Парфентьев проверяет все соединения на факт утечки – все в порядке.

Особо опасны возможные утечки в узле одоризации газа. Одорант, добавляемый в газ для придания ему характерного запаха, относится к токсичным веществам и очень опасен для человека при вдыхании паров. Поэтому обслуживание одоризационных установок требует от персонала особой собранности и профессионализма.

У оператора ГРС интересная и объемная работа, несмотря на кажущуюся монотонность. Если правильно подходить к ее организации, она никогда не будет рутинной. Здесь есть место для творчества – операторы предлагают различные улучшения своей работы, доработки оборудования и инструментов.

– Оборудование на каждой ГРС обладает своей спецификой. Можно сказать, что станции имеют свое «лицо» и уникальны по-своему. И каким оно будет, зависит от оператора, – рассказал собеседник издания.

На вопрос, что самое сложное в этой профессии, Николай Парфентьев ответил, что это психологические нагрузки. ГРС – опасный производственный объект. Газ, одорант, высокое давление – все эти опасные факторы при малейших неисправностях могут привести к серьезным последствиям. Поэтому так важны профилактические работы для сохранения здоровья персонала ГРС, безаварийной работы и обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям. Оператор должен быть устойчив к стрессам, сохранять спокойствие и профессионализм в нештатных ситуациях. Все эти навыки отрабатываются во время противоаварийных тренировок.

В ходе общения мужчина сосредоточен и спокоен – это уже профессиональная привычка. Но на вопрос, не тяготит ли его одиночество на смене, с улыбкой отвечает:

– Когда работаешь в четком ритме, не замечаешь, что не хватает общения. Оператор – универсальная профессия. А удовольствие приносит то, что каждый день я вижу результаты своего труда – пользу для людей вокруг, тепло и свет в домах. А душой можно отдохнуть на рыбалке и охоте.

Николай Парфентьев большую часть жизни проработал в Микуньском ЛПУМГ оператором ГРС. Родившись на усть-вымской земле, получил высшее образование в Ухтинском индустриальном институте по специальности «Горный инженер геофизик-нефтяник». Более 20 лет назад устроился в Микуньское ЛПУМГ, посвятив себя одной профессии. В его трудовой биографии были награды, почетные грамоты, призовые места в соревнованиях профмастерства и, наконец, столь высокие победы в корпоративных конкурсах предприятия и компании.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА

Фото Евгения ЖДАНОВА