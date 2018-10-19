Сбербанк и «Золотая Корона» начали реализацию транспортного проекта в Ухте

ООО «Ухтинское автотранспортное предприятие» совместно с ПАО Сбербанк при участии системы «Золотая Корона» приступило к внедрению автоматизированной системы оплаты проезда на автобусных маршрутах города. В рамках пилотного проекта с 18 октября пассажиры городского маршрута №12 смогут приобрести билет в одно касание — с помощью электронных транспортных карт или бесконтактных карт любого банка. Терминалами от Сбербанка будут оборудованы 20 автобусов указанного маршрута. Ранее подобный проект был реализован в Сыктывкаре.

Оплачивать проезд жители Ухты смогут при помощи Единых транспортных карт или банковских карт любых эмитентов. Обязательным условием является лишь наличие функции бесконтактной оплаты. Сам процесс покупки билета в транспорте занимает несколько секунд: нужно приложить карту к мобильному терминалу (валидатору) кондуктора, дождаться сигнала и печати билета. Средства с банковской или транспортной карты спишутся автоматически в размере стоимости одной поездки согласно утвержденному тарифу — 17 рублей.

«Проект по оснащению городского общественного транспорта терминалами по безналичной оплате проезда запущен с начала года на территории Республики. Ухта стал уже третьим городом в Коми после Сыктывкара и Воркуты, где внедряется подобная автоматизированная система. – Это не только сделает городской транспорт более комфортным (безналичный расчет удобен как для пассажиров, так и для кондукторов), но и обеспечит большую прозрачность бизнеса перевозчиков, поможет автотранспортным предприятиям выйти на новый уровень. Бесконтактная оплата станет показателем высокого качества сервиса и новым стандартом обслуживания пассажиров», – считает и.о. заместителя управляющего Коми отделением ПАО Сбербанк Алена Глейх.

«Мы рады объявить о начале работы транспортной системы «Электронный проездной – Ухта». Совместно с нашими партнерами по проекту мы продолжаем работу по развитию транспортной инфраструктуры России, и сегодня город стал частью создаваемой единой транспортной экосистемы, а его жители получили доступ к современному, удобному и качественному сервису», – говорит Александр Гришин, руководитель дирекции «Транспортные и социальные карты», «Золотая Корона».

Продажа транспортных карт стартует 18 октября в кассе компании «УАТП» на автовокзале г. Ухта (ул. Октябрьская, д 24, режим работы: ежедневно с 04:00 до 23:00). Цена карты составит 100 рублей. Пополнить баланс транспортной карты можно в любом банкомате Сбербанка в г. Ухта и Республики Коми или через Сбербанк Онлайн.

текст и фото ПАО «Сбербанк»