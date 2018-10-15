В Ягкаре и Шордоре начнется строительство газопровода

Такая информация была озвучена в ходе рабочего совещания в комитете Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике. По словам председателя комитета Степана Чуракова, тема газификации находится на постоянном контроле народных избранников.

– В 2014 году изменились правила подключения населения к сетям газоснабжения, снизился тариф. Благодаря этому жители микрорайонов объединяются, проявляют активность, за свой счет разрабатывают проектную документацию, – отметил Степан Чураков.

По словам министра строительства и дорожного хозяйства республики Андрея Крикуненко, проектная документация по газопроводам в сыктывкарских микрорайонах Ягкар и Шордор разработана. Объект включен в проект Адресной инвестиционной программы Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Всего на эти цели предусмотрено 184 миллиона рублей. Строительство начнется в 2019 году. Реализация проекта позволит создать условия для газификации более 900 индивидуальных жилых домов.

Проектная документация также разработана и по микрорайону Кочпон, там газ ждут около 300 семей. На строительство требуется 116 миллионов рублей. Еще один объект (250 домов), имеющий проектную документацию, – микрорайон Дав-3 в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Цена строительства – 44 миллиона рублей. Работы также планируется проводить в Максаковке, Сосновой Поляне, Выльгорте, Часово, Пажге и Визинге.

Вместе с тем, по мнению председателя Госсовета Надежды Дорофеевой, газификация республики в целом и Сыктывкара в частности должна идти активнее.

– Когда Сыктывкар будет в числе лидеров по этому вопросу? Какая помощь требуется муниципалитету? Мы видим постоянные проблемы с проектно-сметной документацией, с подготовкой, аукционами. Возьмитесь серьезно за эту проблему. Наши избиратели ждут ее решения, – обратилась Надежда Дорофеева к начальнику управления архитектуры, городского строительства и землепользования Владимиру Осипову.

Как отметил Степан Чураков, вопрос газификации будет поднят во время рассмотрения государственных программ и вынесен на заседание межведомственной согласительной комиссии.

Роман СЕМЕНОВ

Фото www.gsrk.ru