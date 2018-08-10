Способный ученик

1-5 августа в Аргентине прошел чемпионат мира по тхэквондо ИТФ. На этих соревнованиях спортсмен с ограниченными возможностями из Москвы Максим Григорьев стал первым в России чемпионом мира по адаптивному тхэквондо. Он является воспитанником Вячеслава Майсерика, выпускника сыктывкарского филиала Школы боевых искусств Анатолия Чиканчи.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, Максим три года занимается тхэквондо, каждая тренировка для него – это не просто занятие, но и борьба с собой, со стереотипами, со своими страхами и неуверенностью. Диагноз спортсмена – синдром Николайдеса-Барайцера.

Мечта мальчика поехать на чемпионат мира осуществилась во многом благодаря помощи неравнодушных людей, собравших всем миром порядка трехсот тысяч рублей. Это и стоимость перелета, и сумма на сопровождение родителя и врачей – обязательное правило для таких турниров. Максим вошел в историю, став первым из российских спортсменов обладателем золота чемпионата мира по адаптивному тхэквондо. В этой дисциплине на чемпионате мира в Буэнос-Айресе участвовало 82 спортсмена из России, США, Австралии, Новой Зеландии, Парагвая, Аргентины.

Ярослав СЕВРУК

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