Открылась понтонная переправа на Заречье

В столице Коми с 5 июля открылось движение на автомобильной переправе Заречье – Сыктывкар в районе улицы Кутузова.

Понтонный мост был закрыт с 15 апреля на период прохождения паводка. Несмотря на то, что на дворе уже июль, открыть переправу раньше не представлялось возможным, так как уровень воды в реке долго не падал. Сейчас он уже снизился до уровня, допустимого для установки моста.

За это время переправу подремонтировали, привели в нормативное состояние, и теперь она вновь готова к эксплуатации.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА