Воркутинскую свалку потушили

В заполярном городе потушили пожар на свалке, который продолжался 13 дней. С огнем на мусорном полигоне боролись 26 человек, два экскаватора, два бульдозера, три самосвала и две мотопомпы.

Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, возгорание на дальнем участке полигона произошло 23 июня. Изначально мусор горел на территории в 200 квадратных метров, но из-за порывистого ветра площадь пожара выросла втрое. В городе ввели режим «Повышенная готовность».

Горящий участок отрезали от основного полигона, проливали его водой и отсыпали песчано-гравийной смесью. Возгорание локализовали к концу июня, но до 5 июля участок еще дополнительно засыпали песком, чтобы огонь не вспыхнул вновь. Официально пожар признали потушенным 5 июля. Кроме сотрудников МУП «Полигон» с огнем боролись представители МУП «Северные тепловые сети», местного управления по делам ГО и ЧС, предприятий «Воркутауголь» и «Водоканал», пожарные части Воркуты и частные лица.

Свалка в Воркуте горит уже не впервые. Прошлый продолжительный пожар начался 2 декабря 2016 года, а тушили его до середины февраля 2017-го, процесс осложняли сильные морозы, из-за которых у техники, работающей на полигоне, отказывала гидравлика. В результате было принято решение не продлевать муниципальный контракт с директором МУП «Полигон» Сергеем Стройновым, которого сочли виновным в самовозгорании мусора, произошедшем из-за его неправильного складирования. Кроме того, его привлекли к административной ответственности. На задымление воздуха от свалки жители Воркуты жаловались еще до середины весны прошлого года.

Анна АЯНОВА

Фотографии предоставлены МУП «Полигон»

З июля, как сообщает агентство «Комиинформ», загорелся полигон бытовых отходов в Троицко-Печорском районе. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Угрозы местному населению нет, проводится опашка территории, прорабатываются варианты проливки. Ликвидации возгорания помог дождь, который потушил пламя на площади 600 квадратных метров. Сейчас наблюдается задымление на участке в 200 квадратных метров.