Сергей Гапликов и Вагит Алекперов обсудили перспективы сотрудничества

28 мая глава Коми Сергей Гапликов посетил с рабочей поездкой Усинск. Одним из ключевых пунктов программы визита в нефтяную столицу республики стала встреча руководителя региона с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Как сообщает пресс-служба главы региона, стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в сфере социально-экономического развития и текущие вопросы сотрудничества.

Протокол на 2018 год к соглашению о сотрудничестве между компанией и регионом предусматривает строительство объектов инфраструктуры. В Усинске появится новый спорткомплекс, который войдет в состав ледового дворца «Югдöм». В нем разместится единственный в городе соответствующий всем нормам зал для игр в мини-футбол, также будет скалодром и большой зал для проведения спортивных мероприятий регионального уровня. В поселке Ярега планируется возвести современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

ЛУКОЙЛ продолжит оказывать поддержку учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта, общественным организациям.

Также в ходе поездки Сергей Гапликов встретился с руководителем администрации Усинска Станиславом Хахалкиным, посетил производственные и социальные объекты и принял участие в совещании по промышленному развитию муниципалитета.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru