Оружие против «крокодила»

В Госсовете Коми обсудили способы борьбы с распространением наркотиков

В 2017 году в республике 24 человека скончались от употребления наркотиков. 11 случаев с летальным исходом (46 процентов) зафиксированы в Воркуте и Усинске и связаны с употреблением дезоморфина. В первом квартале 2018 года зарегистрировано два смертельных случая, один потребитель скончался от дезоморфина. Методы борьбы со смертельной отравой обсуждались в ходе круглого стола, состоявшегося в Госсовете РК.

-Наркомания – это очень тяжелая, острая и чувствительная проблема общества. И не случайно мы снова и снова возвращаемся к этому разговору, – отметила, открывая заседание, спикер регионального парламента Надежда Дорофеева. – Поднятая проблема связана с общим состоянием здравоохранения, доходами населения, уровнем благосостояния людей, развитием культуры и образования, реабилитацией, о которой также пойдет разговор.

Как отметила Надежда Дорофеева, в республике удалось сформировать общую тенденцию к снижению употребления наркотиков, в том числе благодаря раннему выявлению потребления наркотических средств и профилактической работе.

Главный врач республиканского наркологического диспансера Юлия Пасынкова сообщила, что в 2017 году на территории Коми зарегистрированы 13082 случая заболеваний наркологическими расстройствами, большинство больных старше 18 лет. Вместе с тем, в динамике последних трех лет отмечается тенденция к снижению на 9,7 процента общего количества зарегистрированных наркологических расстройств.

Анализ показателей заболеваемости позволяет определить общие закономерности распространения наркомании в Республике Коми. Так, низкие показатели характерны для сельских районов с невысокими доходами населения. В районах и городах сосредоточения объектов системы исполнения наказаний, наоборот, наблюдается высокий уровень заболеваемости наркоманией. Высок этот уровень и в городах с большими доходами жителей, занятых в отраслях добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых – в Усинске, Ухте и Воркуте.

По информации МВД по РК, серьезной проблемой в Коми стало создание наркопритонов. За 2017 год в республике было зарегистрировано 26 преступлений, связанных с организацией или содержанием наркопритонов, что составляет 21 процент от всех аналогичных преступлений в СЗФО (в целом по Северо-Западу зарегистрировано 123 факта). 22 преступления из 26 связаны с употреблением дезоморфина, который опять получил широкое распространение – в основном в северных районах республики (21 преступление зарегистрировано в Воркуте и Усинске).

Напомним, считается, что дезоморфин начал распространение в России именно из Усинска: там самое первое изъятие смертельно опасного наркотика кустарного изготовления произвели еще в 2003 году. Тогда дезоморфин можно было изготовить буквально из подручных средств: основным ингредиентом наркотика являются кодеиносодержащие препараты, которые свободно продавались в аптеках. В других регионах России самодельный наркотик даже называли «коми героином», он также получил название «крокодил», поскольку после первого же факта употребления этой жуткой химической смеси на коже наркомана появлялись бугры и язвы.

С 2012 года кодеиносодержащие препараты продаются только по рецептам, и на какое-то время дезоморфин сдал позиции, но на смену ему пришли синтетические курительные смеси (спайсы). В прошлом году в Воркуте и Усинске зафиксированы факты продажи частными лицами кодеиносодержащих препаратов по завышенным ценам. У одного из продавцов изъяли несколько тысяч таблеток. По мнению полицейских, основной проблемой, препятствующей искоренению дезоморфиновой наркомании, является отсутствие в РФ нормативно-правовой базы, которая позволила бы привлекать к уголовной ответственности тех, кто из-под полы продает кодеиносодержащие лекарства. Пока продавцам грозит только административная ответственность и штраф в две тысячи рублей. В связи с этим от МВД региона поступило предложение инициировать перед Советом Федерации РФ вопрос об ужесточении мер ответственности для тех, кто причастен к сбыту кодеиносодержащих и иных лекарственных средств, используемых при изготовлении дезоморфина.

По данным Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, в образовательных учреждениях региона, по результатам социально-психологического тестирования, ситуация стабильная: преобладают обучающиеся с низким уровнем наркотизации, показатели высокого и среднего уровня наркотизации уменьшились. По итогам 2017 года выявлено и поставлено на учет в отделы по делам несовершеннолетних за употребление наркотических средств трое подростков (в 2016 году – 16), психоактивных веществ – трое несовершеннолетних (в 2016 году – 23).

В образовательных учреждениях региона основной упор делается на профилактику употребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни. Важность активной профилактической работы отмечали многие участники мероприятия. Заместитель председателя Госсовета РК Владимир Косов предложил сделать тестирование на употребление наркотиков обязательным для школьников с 12-13 лет.

– Только эффективные и скоординированные действия всех органов государственной власти, общественных организаций и средств массовой информации помогут успешно бороться с наркопреступностью и распространением наркотиков. Уверен, что предложения и идеи, высказанные в рамках нашего круглого стола, позволят своевременно принимать меры, улучшить совместную деятельность по профилактике незаконного оборота наркотических средств, – отметил, подводя итоги работы, председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев.

Людмила ВЛАСОВА