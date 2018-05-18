Инструмент стабильности или шаг к разводу?

Правоведы поспорили о пользе и вреде брачного договора

В Международный день семьи на площадке Общественной приемной главы Коми собрались практикующие юристы и студенты Сыктывкарского университета, чтобы подискутировать о том, нужно ли супругам заключать брачный договор. Несмотря на кажущуюся неактуальность темы, в нашей стране эта форма до сих пор не прижилась и мало распространена. Разговор затронул много важнейших аспектов семейных отношений.

Первое, о чем напомнил, открывая встречу, заместитель директора Республиканской общественной приемной главы Коми Павел Ладанов, юридически оформленным в загсе отношениям современная молодежь предпочитает пробный вариант – гражданский брак. Зыбкость таких отношений сполна характеризует высказывание, которое привела вице-спикер Госсовета РК Валентина Жиделева: «В гражданском браке сто процентов девушек считают, что они замужем, а сто процентов юношей – что они свободны». В итоге браки часто распадаются, дети остаются без отцов, и ответственность за их судьбу вынуждено брать на себя государство. Две трети республиканских законов по защите материнства и детства касаются детей-сирот и опекунов, подчеркнула депутат.

Как рассказала начальник отдела организации государственной регистрации актов гражданского состояния Минюста Коми Надежда Коцюба, сейчас самый популярный возраст для вступления в брак от 25 до 35 лет, но в то же время распространены и ранние браки – от 16 до 18 лет.

О сути брачного договора участников дискуссии просветила нотариус Сыктывкарского нотариального округа Людмила Микушева. Согласно статье 40 Семейного кодекса, брачный договор – это соглашение супругов, которое определяет их права и имущественные обязательства как в период брака, так и после его расторжения. Договор заключается только в письменной форме и должен быть нотариально заверен.

Как показывает практика, заключают брачный договор люди обеспеченные, которым в случае краха семейной жизни есть что терять. В Коми статистика по таким соглашениям ведется с 2009 года, и в том году в республике заключили 101 брачный договор, а, например, в 2017-м – 293. Рост составления подобных документов произошел в 2013, 2014 и 2016 годах в связи с использованием супругами материнского капитала. Дело в том, что, выдавая жилищные кредиты, банки стремятся обезопасить свои риски и вынуждают клиентов заключать брачные договоры, где жестко расписаны имущественные отношения. Это, конечно же, неправильно, и суд с учетом того, что договор фактически заключен под принуждением, может его расторгнуть. Тем не менее, как отметила нотариус, брачный договор – это гарантия стабильных имущественных отношений.

Ее поддержал председатель Ассоциации юристов Республики Коми Сергей Усачев, подчеркнувший, что юридически оформленные соглашения создают экономическую стабильность, а экономика – основа нашей жизни.

– Русские люди привыкли оперировать духовными понятиями, такими как любовь, но обстоятельства жизни могут сложиться по-разному, поэтому важно обезопасить себя и свою семью в будущем, – отметил юрист. – Лучше это сделать сразу после заключения брака, когда у супругов еще нет никаких претензий друг к другу. Причем закрепление права на имущество значительно дешевле, чем оформление договора дарения, – подчеркнул Сергей Усачев.

После этого слово дали студентам. Доводы за брачный договор изложила девушка по имени Анна, а оппонировал ей однокурсник Максим. Он заявил, что, вступая в брак, люди не думают о разводе, клянутся в вечной любви и верности, а брачный договор на первой же стадии совместной жизни закладывает в головы супругов мысль о том, что рано или поздно их семейная жизнь может разрушиться. К тому же он не понимает, зачем нужно подобное соглашение, если раздел имущества поровну в случае развода и так предусмотрен законом. Получается, что основная цель инициатора договора – «побольше забрать себе», как выразился молодой человек, то есть извлечение выгоды, что для семейных отношений неприемлемо. Тем самым договор заменяет собой стремление супругов решать проблемы путем обсуждения и поиска компромиссов.

Приглашенный на встречу священник храма Рождества Христова Максим Стыров рассказал, как к таким вещам относится церковь.

– Вступая в брак, супруги становятся единым целым, «плотью единой», и может ли в таком случае рука разводиться с другой рукой? – задал образно-риторический вопрос батюшка. – Светское общество воспринимает любовь как лакомство, а для верующих любовь – это прежде всего служение, самоотречение, смирение и бескорыстие, именно это приближает человека к Богу. Любящий супруг все прощает, и его любовь не утихает и не проходит, а только возрастает.

Слово «семья» у нас принято трактовать как «семь я», но это, по мнению отца Максима, не что иное, как помноженный эгоизм. На самом же деле в основе слова «семья» – семя, которое «если не умрет, не даст плода». В церковном браке нет даже такого понятия, как развод, значит, и брачный договор ни к чему.

С некоторыми из его утверждений не согласился Сергей Усачев, заявивший, что мы отстаем от Запада только потому, что пренебрегаем технологиями. Но технологии нужны, они помогают решать проблемы. Брачный договор – как раз один из механизмов, призванных облегчить нашу жизнь.

Директор Центра государственной юридической помощи и правового обеспечения Эдуард Аверин как юрист поддержал Сергея Усачева, добавив, что брачный договор предусматривает не только разделение имущества в случае развода, но и другого рода нетривиальные жизненные ситуации, например, обязательство одного из супругов ухаживать и материально содержать тяжело заболевшего члена семьи, который не в состоянии работать.

Подводя итог дискуссии, модератор Алексей Рогачев повторил то, что сказал в самом начале встречи: заключать брачный договор или не заключать – личное дело семейной пары, а состоявший разговор в любом случае полезен, чтобы каждый мог сделать правильный выбор.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Общественной приемной главы