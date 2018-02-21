Бизнесмены Усинска узнают о современных услугах связи от «РОСТЕЛЕКОМА»

28 февраля и 1 марта 2018 года в Усинске в Центре продаж и обслуживания клиентов Коми филиала ПАО «Ростелеком» связисты познакомят бизнес-клиентов с традиционными и облачными услугами Компании.

В формате презентации сотрудники «Ростелекома» расскажут гостям об «Интерактивном ТВ», «Мобильной связи», сервисах «Видеокомфорт» и «Виртуальная АТС».

Все услуги, которые будут представлены на демонстрационных стендах, реализуются на базе собственной национальной облачной платформы Компании. Они универсальны, и востребованы во всех коммерческих субъектах и государственных учреждениях.

В ходе мероприятия можно будет обсудить различные вопросы, обменяться мнениями, разобрать конкретные кейсы и познакомиться с актуальными предложениями оператора.

Приходите, ждем вас 28 февраля и 1 марта по адресу г. Усинск, ул. Возейская, д. 15 с 10.00 до 17.00 часов.

фото и текст «Ростелеком»