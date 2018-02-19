«Городская среда» вышла в финал

29 мест массового отдыха вышли в финал отбора предложений по благоустройству территорий в разных городах Коми. Готовые дизайн-проекты местные жители увидят 1 марта, а 18 марта проголосуют за те, которые, на их взгляд, являются лучшими и нужными.

Как сообщает пресс-служба министерства энергетики, ЖКХ и тарифов, в Сыктывкаре в числе финалистов – площадка перед бассейном на Первомайской, Стефановская площадь, сквер в районе улиц Старовского и Оплеснина, Кировский парк, улица Красноборская в Максаковке, а также Слободская площадь, тротуар на улице Мира и сквер у дома №33 по проспекту Бумажников – в Эжвинском районе столицы.

Воркутинцы предпочли бы благоустроить Парк Победы, сквер в районе Катаева, Воргашорской и Центральной площади, Памятный знак жертвам репрессий. Интинцы будут голосовать за Комсомольскую площадь, улицу Горького и Парк культуры и отдыха. Ухтинцы – за благоустройство улиц Тимирязева и Шахтинской в Шудаяге, части улицы Советской рядом с ДК в Яреге, улицы Торопова в Водном и Комсомольской площади.

В Усинске в финал вышли сквер «Рябиновый сад», сквер напротив дома №36 по Нефтяников, сквер имени Валентины Ефремовой, детская площадка у дома №9 по Молодежной, спортплощадка у дома №19 по Ленина. В Сосногорске – детский парк на пересечении улиц Космодемьянской и Гоголя, сквер Победы и площадь Гагарина. В Печоре – парк имени Дубинина и парк Победы, кроме того, еще один проект включает в себя благоустройство пешеходных зон на улицах Социалистической, Советской, Ленина и Печорском проспекте.

Анна АЯНОВА