С опережением плановых показателей

В Коми работают почти 40 процентов инвалидов

По данным республиканского отделения Пенсионного фонда России, в 2017 году численность работающих инвалидов в Коми составила 9,1 тысячи человек (39 процентов от общего числа трудоспособных людей с инвалидностью). Это на 1,8 тысячи человек больше установленного Федеральной службой по труду и занятости показателя. Из всех работающих инвалидов на постоянных рабочих местах трудятся 5,5 тысячи человек.

Плановый показатель трудоустройства инвалидов, установленный Рострудом в 2017 году для Коми, составлял 30 процентов. Если учесть, что в минувшем году субъектам не выделялось федеральное финансирование на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, то перевыполнение плана трудоустройства инвалидов на девять процентов – это результат большой целенаправленной работы правительства и минтруда республики. По поручению главы региона Сергея Гапликова для достижения установленного показателя и повышения уровня занятости инвалидов на 2017 год был разработан комплекс дополнительных мер по трудоустройству инвалидов в Коми.

Как сообщили в минтруде, из бюджета республики на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда было выделено 30 миллионов рублей. Десять миллионов из этой суммы было потрачено на содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью. Так, на компенсацию работодателям на создание 57 специально оснащенных рабочих мест с оборудованием инфраструктуры доступности для инвалидов первой и второй групп направлено пять миллионов рублей. Средняя сумма компенсации составила 80 тысяч рублей.

В свою очередь для повышения мотивации работодателей, принимающих на работу людей с ограничениями в здоровье, в течение первых трех месяцев после трудоустройства руководству предприятий компенсированы расходы на заработную плату 150 инвалидов и 32 наставников для них. Если учесть, что период трудоустройства лиц с инвалидностью составляет не менее полугода, то с четвертого по шестой месяц работодатели полностью оплачивают труд работников из своих ресурсов. Всего на это мероприятие было израсходовано также пять миллионов рублей.

Создание рабочих мест для граждан с инвалидностью проводится с 2012 года. За это время было оборудовано около 500 рабочих мест. По результатам мониторинга созданных для людей с инвалидностью рабочих мест, который осуществляется Минтрудом Республики Коми с 2012 года, более 70 процентов рабочих мест сохранены, и инвалиды продолжают на них работать.

Трудоустройство ведется с учетом индивидуальных возможностей и потребностей самого гражданина, поэтому люди имеют возможность работать на дому или по гибкому графику. Также практически во всех сферах деятельности практикуются формы временного трудоустройства.

Основные профессии, по которым в 2017 году трудоустраивались граждане, имеющие ту или иную группу инвалидности: бухгалтер, продавец, медицинская сестра, диспетчер, лифтер, младший воспитатель, социальный работник, техник, рабочий по уходу за животными, упаковщик, оператор связи и другие.

По данным отделения Пенсионного фонда, общая численность людей с инвалидностью в Коми – 65,9 тысячи человек, из которых большую часть – 42,5 тысячи человек (65 процентов) составляют нетрудоспособные граждане (в том числе дети-инвалиды и пенсионеры). Оставшиеся 35 процентов (23,4 тысячи человек) – трудоспособные. Из них три тысячи – граждане, имеющие первую группу инвалидности, 8,5 тысячи – вторую группу и 11,5 тысячи – третью.

Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов», которая начала работать с 2017 года, также создана для облегчения получения ими государственных услуг, а также для целенаправленной и системной работы с инвалидами, оказания им различной помощи. Реестр содержит всю необходимую информацию об инвалидах, включая сведения о группе инвалидности, ограничениях жизнедеятельности, о проводимых реабилитационных мероприятиях, производимых денежных выплатах, содействии в трудоустройстве. Благодаря сведениям из реестра все органы исполнительной власти имеют полную информацию о потребностях граждан с инвалидностью.

Особое внимание в республике уделяется молодым инвалидам. Причем как обучающимся, так и работающим по полученной профессии. Согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения это граждане в возрасте 18-43 лет. С 2016 года Коми стала участником общемирового движения «Абилимпикс». Министерством образования, науки и молодежной политики организуется региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В 2017 году региональный этап чемпионата прошел в Сыктывкаре по восьми компетенциям для участников. Всего в нем приняли участие 46 конкурсантов и 54 эксперта. В состав экспертов по компетенциям вошли 17 партнеров – работодателей, имеющих возможность в рамках конкурса оценить профессиональное мастерство участников. Все выпускники 2016-2017 годов, принимавшие участие в чемпионате «Абилимпикс», трудоустроены.

Одной из возможностей трудоустройства граждан с инвалидностью является квотирование рабочих мест для инвалидов, которое предусмотрено федеральным и республиканским законами. Работодатели с численностью работников предприятия не менее 35 человек обязаны принять на работу два процента инвалидов от среднесписочной численности работников.

Если на предприятии нет возможности создать рабочие места для трудоустройства инвалидов, его руководство вправе заключить соглашение об организации квотируемых рабочих мест на другом предприятии, то есть арендовать рабочее место для инвалида. С 2013 года в Коми по этому принципу был заключен 21 договор аренды с 16 организациями республики на 26 рабочих мест.

Активное участие в данной программе принимают социально ориентированные предприятия – АО «Монди СЛПК», ООО «Сыктывкарский хлебокомбинат», ОАО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод», Сбербанк России и другие. Руководство этих предприятий не только выполняет установленную для них квоту, но и, участвуя в программе аренды рабочих мест, предоставляет рабочие места и оплачивает заработную плату гражданам, трудоустроенным в общественные организации инвалидов. В основном это практикуется в отношении инвалидов первой группы, которым бывает непросто подобрать работу, соответствующую требованиям программы реабилитации. К примеру, в рамках этой программы рабочие места созданы в Коми республиканской организации всероссийского общества инвалидов, Коми республиканской организации всероссийского общества слепых, правозащитной организации «Аппарель».

В 2018 году трудоустройство инвалидов останется одной из приоритетных задач министерства труда, занятости и социальной защиты Коми.

Галина ГАЕВА