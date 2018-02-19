Экскурсия по территории выбора

На базе Сыктывкарского колледжа сервиса и связи прошла акция «ПрофYESSиЯ – территория выбора». Около 600 учащихся 8-9-х классов из 20 школ столицы Коми, Эжвы и Сыктывдинского района приняли участие в профориентационном мероприятии и получили консультации по интересующим профессиям, возможностям трудоустройства и карьерного роста.

В мир профессий ребят сопровождали будущие специалисты – студенты десяти профессиональных организаций республики. Для удобства посетителей профориентационной акции площадь колледжа была разделена на территории.

На территории «красоты» мастер-классы для школьников провели студенты колледжа сервиса и связи.

Ребята могли не только посмотреть, но и попробовать себя в роли клиента парикмахера, маникюрши или массажиста. На территории «карьеры» расположилась студенческая биржа труда, где можно было пройти профессиональное экспресс-тестирование. Поучаствовать в специальных конкурсах и играх можно было на территории «игры». Площадки профессиональных организаций разместились на территории «творчества и развития».

Представители Коми республиканского агропромышленного техникума, Колледжа искусств РК, Коми республиканского колледжа культуры имени Чисталева, сыктывкарских колледжа сервиса и связи, торгово-технологического техникума, политехнического техникума, торгово-экономического колледжа, медицинского колледжа имени Морозова, кооперативного техникума, гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова – преподаватели, мастера производственного обучения и студенты старших курсов – рассказали школьникам о профессиях, специальностях, условиях поступления и обучения.

Выбор профессии – судьбоносный момент в жизни каждого, который требует учитывать не только способности и увлечения человека, но и востребованность этой профессии на рынке труда. С положением на рынке труда столицы региона, с технологией поиска работы ребят ознакомила специалист столичного центра занятости. Она же рассказала завтрашним выпускникам о последствиях неформальной занятости и способах развития профессиональной карьеры.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Сыктывкарским ЦЗН