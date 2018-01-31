«Городская среда» для ухтинцев

Более двух тысяч ухтинцев уже высказали свое мнение, что нужно благоустроить по программе «Городская среда», 350 из них предпочли сделать это в режиме онлайн. Пока активнее всего выступают жители пригородов – поселков Водный и Ярега.

Как сообщается на официальном сайте администрации Ухты, сейчас на территории муниципалитета действует пятнадцать пунктов сбора предложений, самой большой популярностью пользуется урна для голосования, установленная в помещении бассейна «Юность». Проголосовать можно и на официальном портале города. 25 января состоялась первая выемка опросных листов из всех урн, на основании чего уже можно сделать вывод, что жители Яреги более всего хотели бы привести в порядок улицу Торопова, а жители Водного – благоустроить площадь перед местным Домом культуры. Что касается самой Ухты, то здесь в приоритете благоустройство Детского парка и Парка культуры и отдыха.

Напомним, голосование за проекты по программе «Городская среда» пройдет 18 марта, в один день с выборами президента России. От того, как проголосуют ухтинцы, зависит, какие общественные территории будут благоустроены уже в этом году, а какие позже, до 2022 года, именно на такой срок рассчитана муниципальная программа «Формирование современной городской среды».

Анна АЯНОВА