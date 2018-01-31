Путин оказался самым популярным политиком в сети

Агентство «Ридус» составило собственный рейтинг популярности политиков в соцсетях, проанализировав посты о кандидатах в президенты России и причислявшего себя к ним Алексея Навального с помощью сервиса BuzzSumo.

По данным аналитической системы BuzzSumo, Ксения Собчак сегодня в три раза популярнее блогера Алексея Навального в социальных сетях Facebook и Twitter, однако уступает ему по упоминаемости в соцсети «ВКонтакте». При этом им обоим вместе взятым далеко до лидера этого рейтинга Владимира Путина, которого блогеры вспоминают в своих постах гораздо чаще.

В частности, по запросу «Путин» за последний месяц BuzzSumo выдает результат в 677 тысяч постов, по запросу «Собчак» – 183 тысячи записей, по запросу «Грудинин» – 93 тысячи, «Жириновский» – 53 тысячи, «Навальный» – 52 тысячи, «Титов» – четыре с половиной тысячи, «Явлинский» – менее четырех тысяч.

С учетом публикаций «ВКонтакте», где активно работают многие кандидаты, рейтинг упоминаемости политиков несколько изменяется. Внутренний поиск этой социальной сети по запросу «Путин» выдает 18 миллионов 572 тысячи постов, это абсолютный рекорд. По запросу «Навальный» – 1 миллион 757 тысяч записей, по запросу «Жириновский» – 1 миллион 290 тысяч, «Собчак» – 840 тысяч, «Грудинин» – 282 тысячи, «Явлинский» – 100 тысяч.

Игорь ПЕТРОВ

Фото uznayvse.ru