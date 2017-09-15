Уважаемые работники и ветераны лесного комплекса Республики Коми!

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем работников леса!



Республика Коми по праву считается одним из ключевых лесных регионов России. Общий запас древесины в регионе оценивается в 2,8 млрд. куб.м, причем более 80 процентов из них приходится на наиболее ценные хвойные породы – ели и сосны. На территории нашей республики находятся красивейшие девственные леса, которые без преувеличения являются легкими Европы.

Все это накладывает на нас особую ответственность в плане охраны и воспроизводства лесов, а также рационального использования лесных богатств. От вашего профессионализма, ответственного отношения к делу, уважаемые работники лесного комплекса, во многом зависит, какими мы передадим наши лесные богатства последующим поколениям.

Поэтому в профессиональный праздник хочу поблагодарить всех, кто оберегает наши леса, защищает их от пожаров, незаконных вырубок, занимается их воспроизводством. А также всех работников лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятий, трудом которых вносится огромный вклад в обеспечение стабильности и развития экономики республики.

Уверен, вместе нам по плечу решение самых серьезных задач развития лесопромышленного комплекса региона. В их числе – увеличение объемов лесозаготовки и переработки древесины на территории республики, развитие биотехнологий, биоэнергетики и лесохимии, привлечение инвестиций и открытие новых производств.

Желаю всем работникам и ветеранам лесопромышленного комплекса крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, успехов в работе на благо республики и ее жителей!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми