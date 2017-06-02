Правительство Республики Коми и ПАО «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве

Церемония подписания состоялась сегодня, 2 июня, в рамках XXI Петербургского международного экономического форума. Документ скрепили подписями глава Коми Сергей Гапликов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.



— Компания «Газпром» входит в число наших ведущих стратегических партнёров. Подписываемое сегодня соглашение является продолжением нашей совместной работы по развитию системы газоснабжения Российской Федерации, и Республики Коми в том числе. Реализуемый компанией «Газпром» проект «Система магистральных газопроводов Ухта — Торжок. II нитка (Ямал)» — один из важнейших инвестиционных проектов в республике, — заявил Сергей Гапликов. — Мы также признательны «Газпрому» за то, что все эти годы компания является примером социально ответственного бизнеса и уделяет особое внимание вопросам экологической безопасности, а также принимает активное участие в социально-экономическом развитии территорий присутствия компании, и республики в целом. У нас есть договорённость, и это также прописано в соглашении, о приоритетном привлечении местных кадров, о взаимодействии с вузами республики по вопросам подготовки и переподготовки специалистов для компании, об участии компании в формировании программ научных исследований и разработок, выполняемых силами высших учебных заведений республики. Со своей стороны, Правительство республики будет оказывать поддержку, необходимую для обеспечения устойчивой работы компании на территории республики.

Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество правительства Коми и ПАО «Газпром» по развитию и повышению эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса Республики Коми; дальнейшему развитию Единой системы газоснабжения Российской Федерации, в том числе системы газоснабжения Республики Коми; сохранению социальной стабильности, повышению благосостояния населения; рациональному использованию природных ресурсов и улучшения экологической обстановки в Республике Коми; реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года.

В рамках реализации соглашения стороны договорились, в частности, организовать взаимодействие в области развития системы магистральных газопроводов в рамках реализации проектов ПАО «Газпром» на территории Республики Коми, в том числе проекта «Система магистральных газопроводов Ухта — Торжок. II нитка (Ямал)», производственной и социальной инфраструктуры, а также в других областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, достигнута договорённость о разработке с привлечением АО «Газпром промгаз» программы перевода муниципального автотранспорта, сельскохозяйственной техники на компримированный природный газ. Совместно с ООО «Газпром газомоторное топливо» и ООО «Газпром трансгаз Ухта» предполагается реализовать программу по расширению использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

В целях развития инвестиционных проектов, промышленного и научного потенциала ПАО «Газпром» рассмотрит возможность максимального использования научно-технического и инновационного потенциала Коми в рамках своей производственной деятельности.

В рамках социально-экономического развития республики рассмотрит возможность участия в финансировании строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры региона в районах реализации проекта «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)». Перечень объектов, суммы и сроки будут определены дополнительным соглашением к настоящему соглашению.

В свою очередь правительство Коми обязуется в рамках своих полномочий и в соответствии с федеральным и региональным законодательством обеспечить выполнение всех взятых обязательств перед ПАО «Газпром».