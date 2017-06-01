Завтра в Сыктывкаре приступают к оформлению цветников у мемориала «Вечный огонь»

После посадки цветов у мемориала работники подрядной организации перейдут к оформлению клумб на Стефановской площади. Подготовительные работы уже начались на этой неделе с перекопки, рыхления почвы и внесения удобрений, сообщила пресс-служба администрации Сыктывкара.



Напомним, в 2017 году на территории Сыктывкара будут оформлены 34 цветника площадью свыше пяти тысяч квадратных метров, как и в прошлом году. Особенностью этого года станет изменение оформления. Проектной организацией в рамках муниципального задания разработаны новые эскизы цветников. Клумбы будут отличаться по габаритам, геометрическим композициям и рисункам цветников. Внутренние композиционные элементы будут отличаться лаконичностью и красотой. Подобранные растения и цветы позволят сохранить цветникам как можно дольше привлекательный вид и создать гармоничное расположение цветовых пятен. Для оформления клумб были выбраны декоративно-лиственные кустарники, однолетние и многолетние растения, клумбовые растения.