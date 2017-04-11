Парламентские инициативы прошли шлифовку

В минувшую пятницу Сыктывкар стал местом проведения заседания постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по правовым вопросам. В столицу Коми прибыла представительная делегация парламентариев из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей, а также Ненецкого автономного округа. Участники встречи обсудили актуальные законодательные инициативы и обращения в Госдуму России.

Ряд инициатив, например, предложение депутатов НАО разрешить движение и стоянку снегоходов и снегоболотоходов по водным объектам в районах Крайнего Севера, а также законопроект о том, чтобы предъявлять иски физлицам и индивидуальным предпринимателям, нанесшим вред природе, не по месту их регистрации и нахождения, а в регионе, где был причинен вред окружающей среде, споров не вызвали.

Чуть больше времени потребовалось, чтобы обсудить проблему применения средств фото- и видеофиксации при выявлении административных правонарушений в области благоустройства. Как пояснил автор этого предложения – председатель постоянного комитета по правовым вопросам ПАСЗР Денис Четырбок, многие водители из-за нехватки мест парковки во дворах оставляют свои автомобили на газонах. Составить протокол о таком административном правонарушении уполномоченное должностное лицо может только в присутствии владельца транспортного средства, а это зачастую невозможно. Поэтому предлагается фиксировать нарушение с помощью планшетов. Видеозапись стоящего на территории зеленых насаждений автомобиля заменит собой протокол и станет основанием для выписки штрафа нарушителю. Но загвоздка заключается в том, что органы исполнительной власти не имеют доступа к базам данных органов внутренних дел о владельцах транспортных средств. Поэтому требуется внести изменения в федеральные законы о полиции и о персональных данных.

Следующий вопрос касался полномочий полиции. Председатель постоянного комитета заксобрания Вологодской области по регламенту и депутатской деятельности Павел Горчаков разъяснил суть подготовленного ПАСЗР обращения к председателю Госдумы «о необходимости наделения должностных лиц полиции полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность». Как известно, сейчас полицейские не могут составлять протоколы об административном правонарушении, поскольку это полномочие передано местным властям. Например, кто-то нарушает в ночное время закон о тишине. Соседи вызывают полицию, та фиксирует нарушение, но протокол не составляет, а передает сообщение в местную администрацию, после чего в лучшем случае на следующий день приходит представитель органов местного самоуправления и составляет протокол. Как подчеркнул парламентарий, это не только приводит к безнаказанности нарушителей и ставит под угрозу безопасность граждан, но и подрывает авторитет и доверие граждан ко всем уровням власти.

Федеральный закон предписывает заключать соглашение между МВД России и органами исполнительной власти субъектов страны о передаче полномочий по составлению протоколов органам полиции в регионе, но практически ни один регион такое соглашение не заключил, поскольку это длительная процедура с обязательным участием федерального Минфина и МВД, и к тому же дорогостоящая. Поэтому, по мнению авторов обращения к председателю Госдумы, пора внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вернуть полицейским отнятые у них полномочия.

Самым спорным оказался инициированный председателем постоянной комиссии по законности и правопорядку заксобрания Ленинградской области Олегом Пет-ровым законопроект о дополнительном финансировании полиции. Парламентарий предложил предоставить такое право органам местного самоуправления.

Это поможет увеличить численность сотрудников полиции и повысить материальную базу отделов, чтобы полицейские могли выполнять свои обязанности в достойных условиях. Некоторые из коллег усомнились в том, что муниципалитеты, особенно дотационные, смогут потянуть это бремя. В конце концов после долгих разбирательств участники заседания сошлись во мнении, что все-таки это не обязанность, а право. Если у муниципалитета есть финансовая возможность помочь родной полиции в приобретении необходимого транспорта или квартиры для сотрудника, то не надо этому мешать.

Также участники заседания поддержали законодательную инициативу об увеличении штрафов для предпринимателей, работающих без лицензии. Сейчас размер штрафа (4-5 тысяч рублей) значительно ниже госпошлины на получение лицензии (7500 рублей). Законопроектом предлагается увеличить штраф до 20-30 тысяч рублей с конфискацией продукции, изготовленной без лицензии.

Под занавес заседания парламентарии рассмотрели вопрос о профилактике наркомании среди несовершеннолетних и снова немного поспорили – можно ли проводить тестирование школьников без согласия их родителей. По мнению вице-спикера регионального парламента Владимира Косова, в исключительных случаях, когда у подростка налицо признаки наркотического опьянения, это делать стоит. В Коми попытка протестировать учащихся ряда школ не дала своего результата, поскольку из 700 детей родители только 33-х человек разрешили провести эту процедуру на своих отпрысках.

– По всем вопросам было принято единое решение, и позиция Северо-Запада будет направлена на федеральный уровень для дальнейшего обсуждения, – отметил, подводя итоги состоявшегося заседания, Денис Четырбок. – Главный вопрос, который задают делегатам парламентской ассоциации, – насколько эффективна их работа. Хочу подчеркнуть: результаты есть. Один из последних – расконсервирование в Госдуме проекта федерального закона об ответственном обращении с животными. Шесть лет, с 2011 года, законопроект лежал без движения, хотя его принятие жизненно необходимо для современной России, поскольку за рамками правового регулирования у нас оказываются домашние животные. Это приводит к целому ряду проблем: жестокому обращению с животными, нападению животных на людей и возможности уходить от ответственности недобросовестным владельцам животных.

В Санкт-Петербурге за последний год произошли десятки случаев нападения животных, в результате которых дети остались инвалидами. Отдельного регулирования требует вопрос, связанный с приютами для животных. После обращения парламентской ассоциации в декабре 2016 года уже через два месяца, в феврале, Госдума вернулась к рассмотрению этого законопроекта. Ожидается, что в мае законопроект пройдет второе чтение, и в ближайшее время в Российской Федерации впервые в истории появится закон, защищающий интересы владельцев животных, тех, у кого нет животных, и в интересах самих животных.

Галина ВЛАДИС

Фото Марии Шумейко, БНК