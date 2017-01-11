Почетным гражданам отменят двойную льготу

Почетным гражданам Сыктывкара отменят льготу по оплате налога на имущество физических лиц, при этом льгота на земельный налог у них останется. Проект о внесении изменений в положение о присвоении звания «Почетный гражданин Сыктывкара» был утвержден столичными депутатами на прошедшей 11 января сессии городского совета.

Как пояснила начальник управления экономики и анализа администрации города Лариса Туркова, в соответствии с положением в Сыктывкаре льготами в настоящее время пользуются 19 человек, имеющих статус почетного гражданина города. Все они пенсионеры, а это категория, которая и без того по закону освобождается от налога на имущество.

Прокуратура города провела проверку данного проекта, чтобы принятое решение не противоречило статье 5 Налогового кодекса, согласно которой нельзя ухудшать положение налогоплательщика. Никаких нарушений обнаружено не было, и изменения вступят в силу с момента их опубликования.

Галина ГАЕВА