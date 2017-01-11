Недостроенную школу примут в собственность муниципалитета

Строящуюся школу на 1200 мест по улице Петрозаводской в Сыктывкаре примут в собственность столицы. Такое решение одобрили депутаты городского совета на прошедшей 11 января сессии.

Как пояснила на заседании постоянных комиссий 10 января и.о. председателя столичного комитета по управлению имуществом Ирина Янчук, согласно закону, если до 1 февраля решение о переводе объекта в муниципальную собственность не будет принято, школу исключат из адресной инвестиционной программы Республики Коми. Предположительный срок сдачи объекта – середина 2017 года.

Галина ГАЕВА