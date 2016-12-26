Василий Пономарев: «Экологическое просвещение должно сопровождать человека на протяжении всей жизни»

2017 год в России объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. В преддверии нового года менеджер проекта ПРООН/ГЭФ в Республике Коми Василий Пономарев рассказал о своем подходе к эколого-просветительской деятельности.

– Расскажите о проектах ПРООН/ГЭФ. Что это такое?

– Это проекты программы развития Организации Объединенных Наций, Глобального экологического фонда и других доноров. Программа позволяет ООН взаимодействовать с государственными структурами разных стран для решения важных экологических задач.

– Программу по сохранению природы невозможно представить без просветительской деятельности. Есть ли у ПРООН/ГЭФ образовательные проекты?

– Да, разумеется. Например, это детские экологические экспедиции «Морошка в гостях у Изьватас» и «Заполярная морошка» на особо охраняемых природных территориях севера республики «Сӧбысь» и «Адак». Также в рамках проекта компанией ООО «Прогнозкоми» разработаны познавательный комплект «О тундре без прикрас» и социально ориентированный проект «ТЕРРА Заповедная», направленный на сохранение и адаптацию торфяных болот на многолетней мерзлоте. За основу при реализации проекта «ТЕРРА Заповедная» была взята эколого-просветительская программа «Заповедная школа», созданная специалистами ГУДО РК «РЦЭО» и ГБУ РК «Центр по ООПТ».

– Насколько эффективно в Коми работает экологическое просвещение? На какие возрастные категории оно направлено?

– Экологическое просвещение должно сопровождать человека на протяжении всей жизни: формировать чувство эмоциональной близости с миром живой природы – в раннем детстве; способствовать пониманию целостности мира – в школе; воспитывать чувство ответственности за состояние природы, способствовать осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности – в период взросления и зрелости.

Например, в рамках проекта «О тундре без прикрас» был создан познавательный комплект из двух частей: детского набора «Волшебная тундра» и книги «О тундре без прикрас» для людей старшего возраста. Как рассказала руководитель проекта Светлана Тюрнина, над ним работала большая команда творческих людей. Это и художник, и дизайнер, и составители текстов, и мастера. Сколько удивительных людей живет на бескрайних просторах севера! Они очень много знают о месте своего жительства: об уникальных северных лесах, о царстве вечной мерзлоты – тундре. Очень увлеченно о своей жизни на северных просторах рассказывают дети оленеводов. Участники проекта стремились рассказать о красоте и неповторимости сурового северного края, о его хрупкой, ранимой природе. Но в этом суровом мире живут люди – оленеводы, чтут традиции предков, разводят оленей. Об этом и многом другом как раз и написано в книге «О тундре без прикрас».

– Как «Волшебную тундру» приняли дети? Из чего состоит набор?

– В набор «Волшебная тундра» входят конструктор, пазлы и книга «Удивительная тундра» – рассказ о мальчике, который живет с родителями в тундре, в семье оленеводов. Книга написана по мотивам сочинений детей оленеводов из школы-интерната №1 Воркуты и иллюстрирована яркими картинками. Конструктор «Моя первая упряжка» состоит из деревянных элементов, которые необходимо собрать в упряжку. В детском саду №2 села Ижма прошла апробация набора. Детям и взрослым он понравился. По мнению педагогов, набор интересен с точки зрения практической подачи методического материала. Он актуален для детей, бывающих в тундре. Для них это возможность поделиться своими знаниями в ходе занятий со сверстниками.

Наша команда, осуществившая проект, надеется, что и книга, и детский набор найдут отклик у разных людей, а далекая тундра станет для них ближе, и проблемы сохранения северной природы будут более понятны.

Беседовал Андрей БАГИН